mural per celebrar 10 anys de l’ítaca i 60 de les festes de primavera. L’artista Roc Blackblock està ultimant el mural que està fent i que reprodueix una fotografia del 1931 amb tres palafrugellenques disfressades. S’inaugura divendres vinent i posa en marxa la programació del festival Ítaca al municipi, on actuaran artistes com Skatalà o Doctor Prats.