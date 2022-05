Música, respecte i ambient familiar en la primera edició del Norai

Al voltant de l'incomparable entorn dels Aiguamolls de l'Empordà, amb el màxim respecte per la riquesa única de la seva fauna, el Norai Festival va celebrar aquest passat cap de setmana la seva primera edició. Al llarg de dos dies, el Càmping Nàutic Almata, situat al terme municipal de Castelló d'Empúries, es va omplir de públic familiar -amb molta mainada, mares, pares, tiets i amics-, música en directe i activitats com surf de rem (Paddle Surf), sessions de ioga. Mig miler de persones aproximadament es van reunir a la zona habilitada al centre del càmping empordanès per assistir els concerts, que en cap cas es van allargar més enllà de la 1 de la matinada.

Invisible Harvey, Fermí i les sessions de Pin&Pon Dj's van protagonitzar una primera jornada que va servir d'aperitiu per dissabte, quan es va poder gaudir del gruix de la programació. Dj. Monamí i uns sorprenents Navarri van posar la música a l'hora del vermut per donar pas a una intensa tarda de concerts de petit format on van brillar grups com Doble Pletina, Supermon, Ferran Palau, Renaldo & Clara, Hidrogenesse i uns Ladilla Rusa que, amb el seu pop electrònic i ballable, es van ocupar de cloure l'apartat musical del festival, organitzat pel mateix càmping juntament amb el segell barceloní El Genio Equivocado.

Polèmica amb els ecologistes

L'esdeveniment va generar queixes de diverses entitats ecologistes, que van expressar la seva preocupació per "la gran afluència de gent" que podia congregar el festival, posant en relleu que el soroll dels concerts podia perjudicar espècies protegides que es troben al Parc Natural, i que en aquesta època es troben en plena època de nidificació. Fonts de l'organització van expressar que en tot moment van comptar amb tècnics que van mesurar el so per tal de limitar-lo per evitar que arribés a l'espai on els ocells tenen el seu punt de nidificació, la platja de Les Llaunes, situada a uns 600 metres del càmping. Segons els organitzadors, el so en cap cas es va arribar a sentir més enllà dels 200 metres i en tot moment van seguir les indicacions dels tècnics del Parc Natural, que complint amb els protocols, faran ara el pertinent seguiment a la nidificació de les espècies protegides que habiten els Aiguamolls.