El Festival de dansa 'Figueres es MOU', que se celebrarà del 30 de juny al 3 de juliol, ha anunciat els dos primers espectacles que formaran part de la seva novena edició. Es tracta de 'Secrets', una instal·lació de jocs al carrer que proposa al públic de totes les edats ser el protagonista de la seva pròpia història de la mà de la companyia Tombs Creatius. L'altre espectacle confirmat és 'The Frame', de la companyia Eléctrico 28. Inspirada en les observacions urbanes de Georges Perec, aquesta peça proposa plantar-se davant del transcórrer de la vida quotidiana i observar-lo, pensar-lo, compartir-lo.

Aquests dos espectacles seran de pagament. Per primera vegada, el Figueres es MOU incorpora dues propostes no gratuïtes amb la voluntat de millorar la qualitat artística de la programació del festival. Tot i això, s'aplicaran preus populars: 3 € en el cas de la peça 'Secrets' i 9 € en el cas de 'The Frame'. La resta de la programació, com fins ara, serà d'accés lliure i sense limitacions d'aforament.