La Bisbal d'Empordà celebrarà la XXVII Fira del Circ al Carrer entre el 15 i el 17 de juliol amb un nou premi de votació popular que premiarà el millor espectacle del certamen. Aquest premi serà en homenatge a Lola Casademont, una de les impulsores de la mostra que va morir fa poc. La portaveu de la fira, Eva Gasull, ha avançat que la gent podrà votar de forma física amb butlletes que trobarà als espectacles i també a través de l'aplicació per tal d'arribar al màxim de públic possible. Els guanyadors del premi Lola Casademont rebran una peça de ceràmica de terrissa negra feta per Didi Heras. A més, aquest any el públic podrà veure la segona producció pròpia de la Fira del Circ al Carrer, que altra vegada explorarà el gènere del cabaret.