«No tenim altra opció a la vida que viure, ser feliços i tirar endavant»

El 2002 Miquel Abras (La Bisbal d’Empordà, 1977) publicava un maxi-CD de cinc cançons amb el qual estrenava el seu projecte personal. Avui consolidat com un dels referents de l’escena musical catalana, per celebrar l’efemèride el cantautor empordanès acaba de publicar "20 anys fent camí" (U98 Music), un doble disc -amb una part més elèctrica i una altra acústica- en el qual reinterpreta en clau retrospectiva els seus temes més icònics en companyia d’amics i coneguts com Sergio Dalma, Jofre Bardagí, Litus o Beth. El pròxim 4 de juny Miquel Abras repassarà, amb la seva banda al complet, aquests grans èxits en un concert organitzat pels Voltors que tindrà lloc a la plaça del Castell de La Bisbal d’Empordà.

Quin balanç en fa d’aquestes dues dècades de projecte?

Si miro enrere penso que m’he endut tot un aprenentatge, ja no només professional, sinó també de vida. Actualment per mi és un èxit no haver tirat la tovallola en cap moment. En tots aquests anys han passat moltes coses, però jo sempre he estat allà, fent el meu camí, he anat tenint el meu petit públic, que amb el temps s’ha anat fent més gran. Estic viu i continuo fent música, que és el més important.

Aquest disc és un "grans èxits" o una col·lecció de temes que l’han marcat?

Seria les dues coses. Cal tenir en compte que el públic també opina i sempre que fas música amb sentiment, es nota. Al final, les cançons que més emocionen a la gent i les que més còmode m’han fet sentir, coincideixen molt. La que dona nom al disc és "Fent camí", que tot i que no la toco gaire als concerts, és la primera cançó que vaig compondre en català.

Com va escollir els temes?

Podria haver-ho preguntat a les xarxes, però són molts concerts que he fet i al final hi ha una sèrie de cançons que la gent demana quan ets damunt l’escenari. Al final notes quines són les cançons que el públic canta més i això acaba sent un filtre per mi. Llavors, per exemple, temes com "Fills del mar" o "Gira-sols mirant la lluna" no podien faltar en aquest àlbum.

En quin moment va decidir que havia de celebrar aquesta efemèride?

Fa uns dos anys que ja hi vaig començar a pensar. Tenia ganes de fer alguna cosa diferent. Ja quan vaig publicar el darrer disc, La felicitat també plora, tenia al cap celebrar aquest aniversari així. És bonic que la gent pugui trobar en un mateix àlbum tots els temes que li agraden i a mi, publicar aquest treball, em serveix al mateix temps per tancar una etapa de la meva vida al costat de grans amics.

Les col·laboracions que apareixen a l’àlbum com es van gestar?

El que volia era fer duets amb artistes amb els qui ja he treballat o que són amics de fa molts anys. Amb en Sergio Dalma ja fa uns dos anys que tenim relació perquè li he compost cançons, a en Litus fa molts anys que el conec, en Jofre Bardagí i la Beth també els conec de fa temps i en Manu Guix em va produir un tema per La Marató de TV3. Al final són col·laboracions que han sorgit de forma molt natural.

Hi ha alguna cançó que l’hagi marcat especialment en aquests vint anys?

N’hi ha unes quantes. Una seria "Amb tu soc jo", una cançó que forma part del segon disc i que en el seu moment va començar a sonar a les ràdios fent créixer notablement als meus seguidors. També podria destacar "Gira-sols mirant la lluna", "Fent camí" i "Em miro, et miro i rius".

El disc inclou "Mil oportunitats", un tema inèdit i carregat d’optimisme. És important no rendir-se mai?

Quan ens rendim és que tot s’ha acabat. Després del meu tercer disc, "Temps de zel", que era molt fosc, vaig prendre la decisió de fer que a partir de llavors tots els meus treballs fossin optimistes. Aquesta cançó és un cant a la vida i subratlla que cada dia que obrim els ulls és una vida nova. No tenim altra opció a la vida que viure, ser feliços i tirar endavant.

- Com serà la gira d'aniversari?

En aquesta gira incorporem un saxofonista, en Jordi Paulí, i la veritat és que el repertori ha funcionat molt bé en els tres concerts que ja hem fet. De balades n'hi ha dues com a molt i la idea és que la gent pugui ballar de principi a fi. De fet, les cançons amb les quals comencem els concerts ara són les que sonaven al final de la darrera gira.