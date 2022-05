Albert Serra ja és a la Croisette on aquest dijous competeix amb «Pacifiction»

Quan el festival entra ja en la seva recta final, arriba el moment de la veritat per Albert Serra. El director banyolí, que ja fa uns dies que va aterrar a la Croisette, presenta “Pacifiction” aquest dijous a les 15.15h en el passi oficial que es farà al Grand Auditorium Lumière, la sala principal del Palais de Festivals amb capacitat per 2.300 persones. Es dona la circumstància que no hi haurà cap projecció prèvia per la crítica internacional, que veurà el film en aquesta mateixa projecció de la tarda del dijous. Albert Serra ha aprofitat aquests dies per descansar i veure algunes de les pel·lícules dels altres directors que competeixen amb ell a la secció oficial, acompanyat de la seva fidel productora Montse Triola. Serra va estar pràcticament fins la setmana passada concentrat en el muntatge i postproducció de “Pacifiction” a París. Al passi oficial del film està previst que hi assisteixin el Ministre de Cultura, Miquel Iceta, i la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga. A més, Albert Serra estarà acompanyat d’un ampli grup d’amics i col·laboradors, que es desplaçaran expressament a Canes per assistir a l’estrena mundial de “Pacifiction”. En una edició del festival sense clars favorits ni cap pel·lícula que destaqui poderosament sobre la resta, la sensació entra la premsa catalana i espanyola és que Serra té una oportunitat immillorable en el seu debut a la competició oficial de Canes.

El cinema social dels germans Dardenne commou a Canes Formen part de l’exclusiu club de dobles guanyadors de la Palma d’or i una vegada més, els germans Jean-Pierre i Luc Dardenne no han faltat a la cita amb el Festival de Canes, on han presentat pràcticament totes les seves pel·lícules. Amb “Tori et Lokita”, els Dardenne continuen fermament lligats al seu estil i temàtiques habituals: el cinema social compromès, que tracta qüestions de plena actualitat i rodat d’una forma realista i immersiva, per portar l’espectador a empatitzar al màxim amb els seus personatges. Aquí entren de ple en un dels principals problemes socials d’Europa, la immigració il·legal. I ho fan sense miraments ni subterfugis. La seva és una pel·lícula dura i directa, i profundament trista. La tesi de la pel·lícula és que més enllà de les màfies que s’enriqueixen amb l’entrada d’immigrants il·legals al vell continent, allò que engrandeix el drama d’aquest col·lectiu és la connivència -passiva o activa- d’una bona part de la societat. Els Dardenne apunten a tort i a dret: als serveis socials, als empresaris explotadors, però també a la indiferència dels ciutadans davant el problema, i sobretot a les altres màfies, com la de les drogues, que fan servir com a carnassa la situació límit de gent desesperada. “Tori et Lokita” és un cop de puny a l’estómac, un film commovedor que no deixa indiferent.