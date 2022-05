El Boss, a Barcelona després de 7 anys d’absència

Bruce Springsteen tornarà el 2023 a Barcelona, ​​l’única ciutat d’Espanya que l’acollirà a la gira de l’any que ve. Concert a l’Estadi Olímpic, el 28 d’abril, que obrirà un tour europeu de, per ara, 19 cites a 11 països, als quals s’afegiran alguns més (dates per tancar a Bèlgica i el Regne Unit), i que representarà, si cap revés sanitari no ho impedeix, el seu retorn a la gran maquinària del directe després dels anys de la plaga

Aquesta gira es va programar inicialment per al 2020 i ha anat saltant d’un any a un altre segons l’evolució pandèmica. El novembre passat ja estava a punt d’anunciar-se quan l’onada òmicron va forçar un tercer ajornament. El Boss és conegut per anunciar gires amb poca antelació, molt segur d’omplir els aforaments sense grans esforços, i mai no havia fet públic un itinerari europeu amb tant de temps de marge, 11 mesos. El motiu és que el dispositiu, derivat de les negociacions amb els promotors de cada país, està llest des del 2020.

Campament base

La capital catalana serà el campament base del tour al trànsit de periple nord-americà de febrer i març, centrat en pavellons coberts, i les dates als estadis europeus. Per això, es preveu que el Boss passi diversos dies a la ciutat, quatre, cinc o fins i tot una setmana, abans de la data del concert, ajustant les peces de l’espectacle.

Hi ha la possibilitat que arribi a oferir un assaig general amb públic al Palau Sant Jordi (sala gran o bé al Sant Jordi Club). I hi ha una segona data reservada a l’Estadi Olímpic, per al 29 d’abril, en el cas (probable) que la primera s’esgoti amb rapidesa i que ho permeti la logística de la gira, que comporta el trasllat de tràilers fins a Dublín , la següent cita.

Springsteen comptarà novament amb l’E Street Band, la seva banda per excel·lència, que conserva quatre titulars dels anys 70, Garry Tallent (baix), Max Weinberg (bateria), Roy Bittan (teclats) i Steve Van Zandt (guitarra), així com dos fitxatges dels 80, Nils Lofgren (guitarra) i l’esposa del cap, Patti Scialfa (veu i guitarra acústica), més els tres afegits moderns, Soozie Tyrell (violí, guitarra i veu), Charlie Giordano (teclats, ocupant la plaça de Danny Federici, mort el 2008) i Jake Clemons (saxo, nebot del també malaguanyat Clarence Clemons, que ens va deixar el 2011). Tallent, Bittan i el mateix Boss afrontaran la gira amb 73 anys complerts.

De 65 a 125 euros

Les entrades es posaran a la venda el 8 de juny a preus que van des dels 65 fins als 125 euros en grada, i que a la pista seran de 82 euros (zona del darrere) i 125 (del davant). Aquests imports van a la línia de macroconcerts d’aquest estiu com els de Red Hot Chili Peppers (49-125 euros) i Iron Maiden (65-100 euros), si bé aquestes dues bandes en concret ofereixen paquets VIP de fins a 550 euros (Peppers ) i 160 (Maiden) que no existiran al concert de Springsteen.

El darrer disc, Letter to you (2020), el presentava reunit amb l’E Street Band amb un material rocker pensat per a la gira. Per això, s’espera que el disc tingui presència als concerts, si bé sabem del do del Boss per a la improvisació, i els set anys sense gires, i l’arribada de públic nou, poden ser incentius perquè decideixi aprofundir en el material clàssic (sobretot a Europa). Com saben els connaisseurs del Boss, serà ell qui decideixi a l’últim moment l’ordre del dia en el setlist escrit del seu puny i lletra.