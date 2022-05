Segueixen les adhesions per convèncer El Sueño de Morfeo perquè s’uneixin una altra vegada sobre els escenaris per oferir un concert a benefici dels afectats pel desastre natural de Cumbre Vieja, a La Palma. Marcos Cao, líder de la banda La sonrisa de Julia, va enviar el seu suport a la campanya amb un «seria un subidón tornar-vos a veure en directe», mentre que David Otero, que va ser guitarrista i compositor de El Canto del Loco i és «molt amic dels nois de El Sueño de Morfeo», «gairebé des d’abans que treiessin el primer disc», ha dit al trio «us heu d’animar, tornar i fer música». El moviment per convèncer David Feito, Juan Luis Suárez i Raquel del Rosario que tornin a tocar junts és una iniciativa de Premsa Ibérica, grup editorial d’aquest diari, i Endesa Music Lover, que amb la possible reunió intenten aconseguir fons per ajudar a la reconstrucció de la illa i als afectats pel volcà.