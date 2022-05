El festival (a)phònica de Banyoles comptarà amb Manu Chao, Birds on a Wire i Joan Miquel Oliver com a principals caps de cartell en la 18a edició del festival, que es farà entre el 24 i el 26 de juny. Chao actuarà el mateix dia de Sant Joan a la nit, al Club de Natació de Banyoles, en un format acústic. Per altra banda, el festival (a)phònica estrenarà aquest any un nou escenari a la plaça del Teatre -al nucli antic- on es farà un concurs de microrelats redactats per diverses persones vinculades a Banyoles. Aquesta activitat estarà presentada per l'humorista Jair Domínguez. A més, el festival centrat en la veu també acollirà una de les quatre semifinals del campionat estatal de 'beatbox'.

El festival (a)phònica de Banyoles celebrarà aquest estiu la seva 18a edició, en què volen destacar les «històries» que han marcat el festival. Per això, la línia gràfica que tindrà el certamen musical aquest estiu segueix el fil conductor de totes les anècdotes i vivències que s'han viscut en els 18 anys de l'(a)phònica. Aquesta imatge gràfica està formada per cartells amb una ampolla de cervesa, un pot de pastilles Juanola, unes ulleres de busseig o una pilota de futbol. Aquestes històries també tindran un seguiment en la programació del festival que es farà entre el 24 i el 27 de juny. El festival enguany durarà tres dies i comptarà amb 36 activitats (tres més que l'any passat). A més, el 72% de les propostes seran gratuïtes i les que són de pagament valdran entre 5 i 20 euros cada entrada.

Alguns dels noms més esperats són els de Manu Chao que tocarà al Club de Natació de Banyoles el 24 de juny a les deu de la nit. Chao ho farà en un format acústic on només anirà acompanyat del guitarrista Lucky Salvadori i de Philippe Teboul a la percussió. El director del festival, Francesc Viladiu, es mostra orgullós de la participació de Chao, ja que és un artista que «valora molt allà on actua» i per això creu que ha tingut en compte el compromís social i cultural de l'(a)phònica a l'hora de confirmar la seva participació. El diumenge a un quart de deu de la nit el festival acollirà la primera actuació a les comarques gironines de Birds on a Wire. Es tracta d'un duet format per Rosemary Standley, coneguda per ser la cantant de Moriarty, i la cantant i violoncel·lista Dom La Nena. Joan Miquel Oliver participarà en la 18a edició del festival de la veu el dissabte 25 a les nou de la nit en un concert que es farà a l'Ateneu de Banyoles i en què celebrarà els quinze anys de la publicació del primer àlbum en solitari.

Microrelats i 'beatbox'

Una de les activitats que buscarà seguir aquestes històries i vivències dels 18 anys de l'(a)phònica és el concurs de microrelats a la plaça del Teatre de Banyoles, que s'estrena com a escenari del festival. Diversos personatges vinculats a la capital del Pla de l'Estany pujaran a llegir els seus microrelats en un acte presentat per Jair Domínguez. A continuació, el públic podrà votar quin d'ells és el que més els ha agradat. Aquest concurs es farà el diumenge a les set de la tarda. Un dia abans, el dissabte a les onze del matí, es farà un taller de microrelats a càrrec de Josep Pedrals. Es farà a l'espai jove Cal Drac i serà una activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Amb aquest taller Pedrals vol donar eines als participants per explicar «una bona anècdota»: dosificar la informació, trobar el to adequat o descobrir la millor sonoritat.

El mateix dissabte a dos quarts de set de la tarda a l'escenari Juanola que hi haurà a la Muralla es farà una de les quatre semifinals del campionat estatal de 'beatbox'. El 2014 es va fer la final d'aquesta competició i ara es farà una de les fases classificatòries amb Sitofonk de presentador i Gabyx, AliBeats i FootboxG de jurat. Hores abans (a les dotze del migdia) l'analista i divulgador del 'beatbox', Orodreth, farà un taller per ensenyar com interpretar aquesta música que viu només dels sons harmònics que un mateix interpreti amb la veu. El director artístic de l'(a)phònica, Francesc Viladiu, ha explicat que també es farà un taller d'aquesta expressió musical a tots els alumnes de 3r d'ESO a l'Ateneu.

Dues coproduccions

El festival ha programat dues coproduccions per aquesta edició. Viladiu ha remarcat que el fet de donar suport a les creacions és «una prioritat» per l'(a)phònica i per això han ajudat a produir l'espectacle 'ESTOP' de Cor de Teatre. Es tracta d'una proposta amb tres accions diferents que es podran veure en diferents dies i espais de l'(a)phònica. 'ESTOP' és un musical de carrer amb escenes quotidianes revisades des d'un punt de vista humorístic. La primera de les accions es farà el mateix 24 de juny a la plaça Major a dos quarts de set de la tarda i a les nou del vespre. La segona coproducció es podrà veure el diumenge a les vuit del vespre de la mà del Cor Jove Amics de la Unió. Es tracta de 'Les Eines' on es recuperaran algunes de les melodies que formen el Cançoner Popular de Catalunya, publicat ara fa cent anys i amb més de 40.000 cançons populars.

Un festival arrelat

El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, ha destacat que el certamen mostra un any més la forta relació que té amb Banyoles i amb el territori. Per això ha destacat que l'(a)phònica no es podria «trasplantar» en cap altre municipi, com sí que es podria fer amb altres festivals de música. El motiu és que al llarg de 18 anys el certamen dedicat a la veu ha teixit aliances amb tota mena d'entitats i institucions de Banyoles. Cuenca també ha agraït l'esforç dels organitzadors del festival per tirar endavant una edició marcada per un «context econòmic complex» arran de la pandèmia. Per altra banda, el director dels serveis territorials de Cultura a Girona, Josep Calatayud, ha remarcat el compromís de l'(a)phònica amb la generació de nous espectacles i el suport a les noves creacions. Per Calatayud aquesta aposta dona «un valor afegit» al certamen perquè ofereix productes que no es poden veure en altres propostes.