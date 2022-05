Aurora Bertrana es retroba amb Ginebra

Ginebra, la ciutat que la va acollir durant tretze anys, va ser un indret especialment important en la vida d’Aurora Bertrana: abans i després de la guerra civil hi va passar moments dolços i penúries, li va obrir la ment i li va despertar les ganes de començar a escriure. Gairebé cinc dècades després de la seva mort, l’escriptora gironina torna de nou a la ciutat: la setmana passada va centrar dos actes públics i la vinent s’inaugura una exposició sobre el seu pas pel país helvètic.

L’escriptora i filòloga Adriana Bàrcia, especialista en Bertrana, està fent «feina de formigueta» resseguint els passos de l’autora a Ginebra, en contacte amb arxius, biblioteques i museus. Aquest tasca de recerca i difusió, impulsada gràcies a la fundació Josep Irla i la fundació Sine Qua Non, comença a donar fruits per «fer descobrir una autora que tenia la nacionalitat suïssa i que va recórrer el país, que el va viure de veritat», explica Bàrcia.

Divendres passat, Ginebra va acollir dues conferències i la presentació de Cendres, la novel·la inèdita de Bertrana que va publicar fa uns mesos Edicions de la Ela Geminada i que recull precisament l’ambient de la bohèmia ginebrina que Bertrana va conèixer durant l’exili.

El Museu d’Etnografia de Ginebra (MEG) va organitzar una conferència sobre l’autora gironina, juntament amb la presentació del llibre, a càrrec de Bàrcia, curadora de l’edició. El volum, que aviat tindrà una segona impressió, parteix de mecanoscrits del Fons Bertrana de la Universitat de Girona.

L’organització de l’acte va anar a càrrec del museu suís, que conserva 21 objectes de l’estada de Bertrana i el seu marit, l’enginyer Denys Choffat, a la Polinèsia francesa del 1926 al 1929, un periple que va quedar plasmat a Paradisos oceànics, una de les seves obres més conegudes. De fet, la jornada va començar amb una visita a la reserva dels museus de Ginebra, d’accés restringit, on hi ha dipositades aquestes peces cedides per les germanes de Choffat l’any 1971.

I és que, si bé per ara els objectes estan catalogats com a Col·lecció Choffat, els responsables del museu preveuen fer constar el nom d’Aurora Bertrana en el registre, explica Bàrcia, que remarca que la col·lecció «parla per ella mateixa», ja que es tracta sobretot de peces relacionades amb la quotidianitat femenina, com ara faldilles, vestits, ventalls o objectes domèstics.

L’èxit de convocatòria al museu es va repetir més tard en un altre acte similar, promogut pel Centre Català de Ginebra, a la llibreria-galeria d’art Aulos, en què l’especialista en Bertrana va repassar la vida i obra de l’escriptora, ressaltant la seva faceta d’etnògrafa i viatgera.

En aquest viatge per promocionar Bertrana a Ginebra, Bàrcia també ha participat en l’exposició Aurora Bertrana, memòries de Suïssa, que acollirà a partir de la setmana vinent la Delegació de la Generalitat, amb documentació cedida pel fons de la UdG. La mostra coincidirà amb la inauguració oficial de la Sala Aurora Bertrana de la seu del govern català.