Baz Luhrmann presenta a Canes un espectacular biopic d'Elvis Presley

Després de Tom Cruise, una altra megaestrella de Hollywood ha centrat tota l'atenció mediàtica en la recta final de Canes: Tom Hanks. L'actor nord-americà ha monopolitzat totes les mirades durant la première al festival de 'Elvis', el biopic dirigit per l'australià Baz Luhrmann que s'ha presentat al certamen fora de concurs. Seguint el rastre d'altres films recents, com 'Bohemian Rhapsody' amb Queen o 'Rocketman' amb Elton John, 'Elvis' és un espectacular biopic sobre la vida del rei del rock fet al més pur estil del seu director: una posada en escena amb un ritme asfixiant i barroc que ofereix una mirada agredolça sobre el cantant de Memphis. El punt de partida de Luhrmann no és gens convencional: tota la història està explicada des del punt de vista del Coronel Tom Parker, l'ambiciós mànager d'Elvis Presley, que interpreta Tom Hanks. A través dels seus ulls i la seva veu de narrador, ens endinsem en els orígens del cantant al seu Tennessee d'infància i a les arrels del seu estil musical, que no són altres que la música afroamericana, des del blues al gòspel. A més de Tom Hanks, que ha hagut de fer una espectacular transformació física a través del maquillatge per interpretar el coronel Parker, l'altre gran protagonista de 'Elvis' és el jove Austin Butler, que fa una notable composició del rei del rock.

'Elvis' és una pel·lícula molt ambiciosa. No només vol ser un retrat grandiloqüent de l'artista, sinó una mirada sobre el seu entorn i un fresc sobre la societat nord-americana dels 50 i els 60: des dels conflictes racials, al paper dels mitjans de comunicació, els profunds canvis socials i les turbulències polítiques. I en part és presonera d'aquesta ambició i d'un excés d'omnipresència del personatge de Tom Hanks. El film té moments espectaculars, un ritme endimoniat i acaba sent un tribut al rei del rock, amb les seves llums i ombres. De fet, la pel·lícula ha comptat amb el vistiplau dels hereus del cantant, i fins i tot, en la gala de presentació a Canes hi havia Priscilla Presley, la dona d'Elvis, a qui es va poder veure parlant animadament amb Tom Hanks. 'Elvis' manté intacte el virtuosisme de Baz Luhrmann com un gran vampiritzador de referents estètics i musicals. Tot i que aquí, la seva desmesura i ambició il·limitada no s'acaben traduint en un resultat tan rodó com altres vegades. El millor de 'Elvis' és tot el seu discurs sobre el misteri que envolta la construcció dels mites i les icones de la cultura popular.