Un espectacle musical inèdit d'homenatge a Ava Gardner obrirà la segona edició del festival Petit Paradís de Tossa de Mar (Selva). Es tracta de 'Relats d'amor al Petit' i coincidirà amb el centenari del naixement de l'actriu vinculada al municipi durant el rodatge de la pel·lícula 'Pandora i l'holandès errant'. La peça abordarà aquesta vinculació amb Tossa a partir del 1953 i la seva forma tan personal, als anys 50, d'entendre la vida i l'amor amb «llibertat absoluta com a dona». El certamen començarà el 28 de juliol i s'allargarà fins al 6 d'agost amb una sèrie de concerts.

L'espectacle comptarà amb música, projeccions visuals i veus en off i explicarà la vida de l'actriu des dels seus inicis com a camperola fins que va arribar a Hollywood on va protagonitzar grans produccions de l'època. La música estarà interpretada per la pianista nascuda a Tossa Laura Andrés i la veu de la cantant mallorquina Julia Colom, que han fet una selecció de cançons interpretades per Ava Gardner i d'altres artistes de diferents èpoques, dels anys 50 fins a l'actualitat.

La veus en off recordant episodis de la vida de l'actriu o de diàlegs de les seves pel·lícules aniran a càrrec de Mercè Muntala, una de les seves darreres dobladores oficials. Les projeccions seran de la fotògrafa Julia Termes i la creadora Laura Golen hi farà pintures en directe. El festival continuarà els següents dies amb les actuacions en petit format dels artistes, alguns d'ells emergents com ara Marlango, Queralt Lahoz, Oscar Anton, Sofia Gabbana, Guillem Roma, Steffen Morrisson, Maren i El petit de Cal Eril.