El teclista i membre fundador de la banda Depeche Mode, Andy Fletcher, ha mort aquest dijous als 60 anys, segons ha anunciat el grup a les seves xarxes socials. "Estem impactats i plens de tristesa aclaparadora per la mort prematura del nostre estimat amic, membre de la família i de la banda", ha escrit la mítica formació al seu missatge.

Per als creadors de temes com 'Enjoy the silence' o 'Personal Jesus', Fletch, com el coneixien ells, "tenia realment un cor d'or i sempre estava allà quan necessitaves suport, una conversa animada, riure una estona o una pinta freda".

Després d'informar de la mort, la causa de la qual encara es desconeix, els companys de Fletcher envien el seu record a la seva família i demanen que "es respecti la seva privacitat en aquest difícil moment".

El teclista va fundar Depeche Mode a Basildon, al comtat d'Essex (est d'Anglaterra) el 1980 i fa tan sols dos anys va ingressar al Saló de la Fama del rock. La banda, que ha venut més de 100 milions de discs a tot el món, va tenir els seus grans èxits a les dècades de 1980 i 1990, amb cançons com 'Just can't get enough', encara es mantenen en actiu i compten amb una gran legió de fans.