El Sueño de Morfeo desperta amb «emoció i il·lusió» per una gran causa solidària: la reconstrucció de La Palma després dels devastadors efectes de l’erupció volcànica. La banda astur canària de pop-rock formada per Raquel del Rosario, Juan Suárez i David Feito va anunciar aquest passat dijous el seu retorn als escenaris nou anys després.

El Club Prensa Asturiana del diari La Nueva España va acollir un «sí, vull» rotund al «Gran Repte Solidari» llançat per Prensa Ibérica, grup al qual pertany Diari de Girona, i Endesa Music Lover. Hi haurà dos concerts històrics: el 17 de juny al Teatre de la Laboral de Gijón i el 18 de juny a l’Auditori Príncipe Felipe d’Oviedo, tots dos a les 20.30 hores. El preu de les entrades és de 43 euros i la recaptació es destinarà a ajudar la reconstrucció de La Palma.

Durant més de dues setmanes, seguidors de la banda i col·legues van estar aclamant la seva tornada als escenaris. Feito, Suárez i Del Rosario –aquesta a través d’una videoconferència des de Los Angeles, on resideix– van posar dijous fi al suspens. Ángeles Rivero, subdirectora general de La Nueva España, va donar pas a un vídeo que va deixar clar que «us recorden i us estimen». L’aparició en pantalla de músics i fans versionant cançons i animant a la tornada va emocionar el trio, especialment Raquel del Rosario, que es va assecar «alguna llagrimeta». A la pregunta «desperta El Sueño de Morfeo?» tots tres van respondre sense dubtar. «Per descomptat, sí», va dir la solista, «qui diu que no a un repte tan bonic per ajudar els meus paisans, ia Astúries. És preciós».