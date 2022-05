El Festivalot torna a ple rendiment amb música i activitats per a famílies

El Festivalot també ha tornat a ple rendiment un cop la pandèmia del coronavirus es pot començar a donar per superada. Si fa dos anys la mostra es va haver de cancel·lar i en l’edició passada només es van poder fer concerts amb restriccions a l’interior de l’Auditori, aquest 2022 es pot dir que s’ha recuperat la normalitat. La música per a totes les edats i gustos va omplir la Devesa des de primera hora del matí i fins el vespre, i no només amb cançons, sinó amb tota mena d’activitats lúdiques, com ara donant als més petits la possibilitat de tocar per primera vegada una bateria, un baix o un teclat.

La mainada, i també els més grans, van inaugurar la jornada omplint de gom a gom la sala principal de l’Auditori. Els dos concerts del Pot Petit, un dels grups ja habituals del festival, un clàssic que mai falla, van complir les expectatives. Sense desviar-se massa del guió habitual, el grup va tornar a potenciar la seva varietat musical i unes lletres que s’enganxen a la primera, combinant-ho amb la munió de personatges que tenen cabuda en un espectacle que s’allarga poc més d’una hora. Al Lleó Vergonyós, el mico, la formiga i el Drac Rac, alguns dels noms propis de referència que mai fallen a la cita, se’ls va unir el Gall Ot, un dels últims en arribar. No va ser l’única novetat. Les cançons de sempre van compartir l’estona amb alguna de les últimes creacions del grup, com ara L’estrella del pop o Les tres pirates. El públic, entregat des del primer segon, va passar-s’ho d’allò més bé cantant tonada rere tonada i deixant-se seduir pel Pau i la Jana, les dues veus principals i la veritable ànima del grup. El Pot Petit va ser el primer gran reclam de la jornada però n’hi van haver molts més. A l’Auditori els concerts de pagament van seguir amb dues sessions de The Tyets, i a la tarda, amb dos passis de Buhos, que van omplir la sala gran. Els barcelonins van oferir una hora de concert i no hi va fallar cap dels seus himnes més corejats. T’he trobat a faltar, Mil batalles, Volcans, Connectats, Barcelona s’il·lumina (amb la platea plena de mòbils acompanyant la cançó), La última y nos vamos o L’Estiu és llibertat van sonar una darrere l’altre, sense treva, soles o en format de medley, de manera trepidant. En un parell de temes van estar acompanyats pel cor Geriona infantil. A l’exterior, a la Devesa, els diversos escenaris amb actuacions gratuïts també es van omplir. Al matí va ser el torn de Lali BeGood i al migdia, amb una calor de justícia, apareixia un dels caps de cartell, Ginestà. Somni, un dels seus títols més coneguts va obrir el recital, que es va allargar fins l’hora de dinar. Poc després el relleu l’agafaven Els Atrapasomnis i Miquel del Roig, a l’escenari principal, i també David It’s me i Dj Trapella. Els Amics de les Arts, Joan Enric Barceló, Dani Alegret i Ferran Piqué, no es perdien detall de res i exercien de presentadors, organitzadors i col·laboradors. El Festivalot continua avui a la Devesa amb Manel i Dàmaris Gelabert com a concerts de pagament a l’interior de l’Auditori, i propostes gratuïtes a fora com la Black Music Big Band Junior, Oxigen i Marcel i Júlia. La previsió és que més de 15.000 persones passin per la mostra durant aquest cap de setmana. primera jornada del festivalot. La música i l’animació van omplir l’Auditori de Girona i el parc de la Devesa al llarg del dia fent gaudir a petits i grans. 1 Una de les activitats celebrades al parc de la Devesa. F 2 El concert de Ginestà a l’exterior de l’Auditori. F 3 El Pot Petit en un moment de la seva actuació l’Auditori de Girona, on van presentar l’espectacle «Vull cantar i vull ballar!» F 4 El grup Búhos va protagonitzar un dels concerts més animats del festival a l’Auditori. F