No ha estat possible. Les esperances d’un premi pel banyolí Albert Serra es van esvair ahir al vespre a Canes, quan el jurat de la 75a edició del certamen va ignorar el risc, la valentia i originalitat de Serra, que finalment marxa del festival sense cap guardó. Tot i la bona rebuda de gran part de la crítica i la bona posició a les travesses, el jurat presidit per l’actor francès Vincent Lindon, i format pels realitzadors Joachim Trier, Asghar Farhadi, Jeff Nichols, Ladj Ly i les actrius Rebecca Hall, Jasmine Trinca, Noomi Rapace i Deepika Padukone, no ha inclòs Pacifiction, el film de Serra, entre les pel·lícules del palmarès.

Un parell d’hores abans de la gala final, el jurat de la crítica, format per membres de la FIPRESCI, un altre dels premis pels que Serra tenia possibilitats, havia premiat Leila’s brothers, de Saeed Roustaee, deixant el director banyolí sense una altra de les opcions d’un guardó de prestigi a Canes. En qualsevol cas, Albert Serra ha fet història amb la seva primera presència a la secció competitiva del festival amb les excel·lents crítiques rebudes i moltes vendes del seu film per diversos mercats internacionals. Un molt bon balanç al qual només li ha faltat un guardó oficial. El director suec Ruben Östlund va ser el gran protagonista de la cerimònia de clausura. Ha fet història en aquesta edició i ha entrat en l’exclusiu club de dobles guanyadors de la Palma d’Or. Vencedor fa només cinc anys amb The square, el realitzador nòrdic ha repetit guardó amb Triangle of sadness, un film que va generar gran divisió d’opinions entre la premsa especialitzada, amb elogis però també amb critiques vehements. El film és una critica ferotge al capitalisme, les classes dirigents i els influencers, rodat d’una forma molt explícita i provocadora. Östlund entra en un grup de directors llegendaris entre els que hi ha Coppola, Imamura, els germans Dardenne, Kusturica, Loach o Haneke, entre d’altres. Tots ells han guanyat dues vegades la Palma d’Or mentre que ningú ha aconseguit fer-ho en tres ocasions. En aquesta 75a edició han estat a punt d’assolir-ho els germans Dardenne, que amb Tori et Lokita, la història de dos immigrants il·legals a Bèlgica, han guanyat el premi especial del 75è aniversari. Precisament la cinematografia belga ha estat la gran protagonista del palmarès d’aquesta edició del certamen, emportant-se fins a tres guardons. La pel·lícula Close, del jove realitzador Lukas Dhont, i gran favorita per endur-se la Palma d’Or, s’ha hagut de conformar amb el Grand Prix, el segon premi en importància del festival. Ha estat un honor que ha compartit ex-aequo amb Stars at noon, de la directora francesa Claire Denis. I el duet format pels també belgues Felix van Groeningen i Charlotte Vandermeersch, s’han emportat el Premi del Jurat per Le otto montagne, també concedit ex-aequo amb la singular Eo, del polonès Jerzy Skolimovski, protagonitzada per un ase. Premis a la interpretació Pel que fa als premis d’interpretació, el de millor actor ha recaigut enguany pel popular intèrpret coreà Song Kang-ho -protagonista de l’oscaritzada Paràsits-, per Broker, el film del director japonès Hirokazu Kore-eda, en el que interpreta un traficant de recent nascuts. El premi a la millor actriu se l’ha endut l’iraniana Zar Amir Ebrahimi, la protagonista de Holy spider d’Ali Abbasi, en el que interpreta a una periodista que investiga uns assassinats de prostitutes a Iran. Finalment, el premi al millor director ha estat pel coreà Park Chan-wook, pel seu sofisticat thriller romàntic Decision to leave.