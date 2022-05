L'alumnat de l'Escola de Música Moderna de Girona estrena aquest cap de setmana el musical 'El despertar de la primavera' al Teatre Municipal de Girona. Es tracta d'una producció que tracta la sexualitat a l'adolescència, l'homosexualitat, la violència de gèneres, la mort i el suïcidi. Aquesta és la cinquena producció que estrenarà l'escola de música i per primera vegada utilitzarà un text ja escrit que ha estat traduït al català pel director David Pintó. El resultat d'aquest musical és fruit d'un dels tallers amb més èxit de l'escola de música gironina, els tallers de musicals, enfocats a joves d'entre 13 i 17 anys que reben una formació de cant, teatre i dansa. La funció serà accessible amb la traducció en llengua de signes.

El Teatre Municipal de Girona acull aquest cap de setmana el nou musical de l'Escola de Música Moderna de Girona, 'El despertar de la primavera'. Aquest musical es podrà veure el 3 i el 4 de juny a les vuit del vespre i serà el cinquè musical que estrena l'escola musical gironina. Es tracta del resultat final dels tallers de musicals, una de les activitats més demandada d'aquest centre d'art modern. L'escola està gestionada per la cooperativa de treball Girona Artelier i aquesta es converteix en la productora de l'espectacle.

'El despertar de la primavera' és una obra ja escrita que el director de teatre, adaptador i lletrista David Pintó ha traduït al català. En aquest musical es tracten temes com ara la sexualitat en l'adolescència, l'homosexualitat, la violència de gèneres, la mort i el suïcidi.

Els actors seran els alumnes del taller de musicals i tenen entre 13 i 17 anys. Durant aquest taller han rebut formació multidisciplinària en els àmbits de cant, teatre i dansa. Ara, pujaran a l'escenari acompanyats de la banda formada pel professorat de l'escola de música i d'un trio de corda.

El musical també s'interpretarà en llengua de signes en directe per part dels mateixos protagonistes. Es tracta de fer un espectacle accessible per a persones amb dificultats auditives, tal com ja s'havia fet en les edicions anteriors d'aquest musical.

La producció comptarà amb la participació d'agents socials, educatius i culturals del territori així com també la col·laboració de l'alumnat del Grau Superior de So per Audiovisuals i Espectacles de l'Escola Tècnica de l'Espectacle Casa de la Música (ETECAM), que faran el seu projecte en directe.

Les entrades ja es poden comprar a través del web del Teatre Municipal de Girona. L'obra està recomanada per a majors de dotze anys.