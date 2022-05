En un temps en què les noves fornades de músics i aspirants a professionalitzar-se miren més cap a l’electrònica -sintetitzadors modulars, controladors, i mescladors-, seguim trobant bandes que reivindiquen les essències. És el cas de Verbaline, un power trio que troba la inspiració en el rock clàssic dels 70’s i la música alternativa dels 90’s. La banda gironina, formada per David Tulsà (Salt) a la bateria, Pere Servià (Pals) al baix i David Izquierdo (L’Escala) a la guitarra i veu, ha llançat fa poques setmanes el seu segon treball. Choose to be Free és un doble àlbum gravat als estudis Soundclub, de Lluís Costa, a Salt, i masteritzats al Catmastering de Juanjo Múñoz.

Al llarg del disc es noten algunes de les principals referències d’Izquierdo, compositor de les peces: el rock de Led Zeppelin (Motherfuckers, Open jacket), els riffs funk del millor Frusciante de Red Hot Chili Peppers (Station, Choose to be free), algunes referències al grunge de Soundgarden i Pearl Jam (Drop), i fins i tot a guiarres que recorden ACDC o The Who (Giving to me).

En les setze peces del disc doble hi trobem moments pel funk a mig temps, el rock més contundent, moments de cerca constant d’un entrellaçat natural entre baix, bateria i guitarra (deliciós el diàleg dels instrumentistes a Tears), i alguna balada (a Fear of the sound hi col·labora el teclista Albert Casellas).

Les lletres, explica Izquierdo, expliquen històries i vivències pròpies i de la societat actual (racisme, agressions sexuals, relacions familiars…).

La gravació del disc es va gestar al llarg d’uns quants mesos. L’objectiu, apunta la banda, és «trobar el millor so possible, amb el millor material». «La tria de guitarres, pedals i amplis per a cada tema va ser llarga», comenta el guitarrista i vocalista de la banda. Una atenció als detalls i la recerca d’un so molt determinat que els va portar, per exemple, a utilitzar el mateix micròfon que va utilitzar Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers en la gravació del Blood Sugar Sex Magik, un dels discs de referència d’Izquierdo.

Verbaline presentarà el seu nou disc el dia 1 de juliol a la Sala Mariscal de l’Estartit en una vetllada en dues parts en la qual també hi haurà un concert d’homenatge a Carlos Sobrino, mort a finals de 2020, i a qui la banda dedica Opened jacket.