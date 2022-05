Més de 5.000 persones ompliran Fontajau aquest divendres per veure actuar Estopa, en el primer gran concert que acull el pavelló de Girona després de la pandèmia. Els germans de Cornellà de Llobregat faran el ple a la ciutat, després d’haver exhaurit les 5.400 entrades que la promotora The Project havia posat a la venda per a la parada a la ciutat de Fuego, la gira que aquests mesos els està portant per tot l’Estat.

Alguns dels assistents, però, fa més de dos anys que guarden les entrades per aquest concert. Anunciat el desembre del 2019, el recital estava previst primer pel 6 de juny del 2020. Tot just decretat el confinament, la cita es va ajornar per al 2021 i finalment, per aquest 2022, ja sense cap mena de restriccions ni limitacions d’aforament. L’aturada per la pandèmia, però, no ha afectat el poder de convocatòria del grup. Fa tot just quinze dies, el duet va celebrar vint anys de carrera reunint 25.000 persones al parc del Fòrum de Barcelona, en el que és el concert més multitudinari que han fet mai a la ciutat comtal. També a Sant Feliu Els fans d’Estopa tindran encara una altra oportunitat per veure el grup a les comarques gironines: serà el 21 d’agost, en la cloenda del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El grup actuarà al Guíxols Arena, un recinte amb capacitat per a 6.000 assistents repartits entre la pista i la grada.