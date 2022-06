«Catalunya és l’escenari perfecte per als ‘rural noir’»

El lloc, un poble inhòspit de la Catalunya profunda: Pas de Bocmort. És allà on se succeeixen una sèrie de successos foscos que intriguen a la policia durant diverses dècades. El misteri d’un passat no resolt enllaça a l’alta societat catalana amb el destí d’un poble. Es tracta de la novel·la «Lluna Vella» -publicada per Llibres del Delicte- de Maria Sardans, pseudònim que fa servir l’escriptora Montse Cabanas (Puig-reig, 1967).

Bibliotecària i guionista, vinculada a la moda... No obstant això, mai va abandonar l’escriptura.

Em diverteix crear històries. Escriure és el que m’agrada, allò que m’omple, allò que feia de nena en lloc de sortir a jugar.

Signa amb un pseudònim. El motiu?

Durant anys he estat activa a les xarxes socials amb el meu nom real, Montse Cabanas, associat al món de la moda. Vaig pensar que necessitava un pseudònim perquè la novel·la policíaca no té res a veure amb aquest món, és un altre públic. I crec que va ser un encert. Soc més jo al meu perfil de Maria Sardans.

La seva novel·la fa servir la història real de sectes establertes a Catalunya com a referència.

Van existir diverses sectes durant els anys 80, amb el seu historial vaig armar les meves línies argumentals.

Enganxa el «thriller» català? El seu llibre ja va per la segona edició...

Escric el que m’agradaria llegir i les meves novel·les estan molt centrades en la investigació. Crec que l’èxit resideix al personatge principal, Valentina Palau. És un personatge que va evolucionar durant anys i és sens dubte una investigadora molt diferent del que estem acostumats.

Inventa un poble, Pas de Bocmort, el típic poble català.

Soc fan de l’Agatha Christie i m’encanten els entorns rurals. Jo soc de poble, així que conec les particularitats de l’entorn. Però en aquest cas en concret, Pas de Bocmort obeeix a les necessitats de la història que explico. Un lloc que conté un misteri que durant dècades no ha estat descobert. Catalunya és un escenari perfecte per al rural noir.

Els diners són l’eix de les novel·les. En una ajuden a resoldre un crim, en un altre ho amaguen.

Els diners en si no són bons ni dolents, però pot ser utilitzat tant per bé, com per mal. Aquesta és la denúncia social en aquesta novel·la: veiem com els diners i el poder permeten amagar el crim, i també com la gent amb diners pot perdre fàcilment la perspectiva, per tal de donar una imatge perfecta.

Maltracta els seus personatges?

M’agrada que els personatges canviïn, es facin més forts, així que els hi poso difícil.

La desaparició és un deute pendent per a les famílies?

Sens dubte. En casos reals, una família amb un desaparegut, i més si és un menor o algú jove, ha de passar un autèntic Via Crucis.

Parla de l’alta societat catalana. Com la descriuria?

No en formo part, però he conegut alguns dels seus membres, personalment i professionalment. La burgesia catalana és especial, gairebé com un ecosistema propi. Prové de grans propietaris i famílies amb empreses que van prosperar durant els últims segles i els amos dels quals eren considerats totpoderosos pels seus treballadors.

Pobles on tots tenen algun secret...

Sí, i al final apareixen les relacions amagades. Als pobles catalans sempre se sap d’un crim o d’alguna història truculenta que queda amagada al silenci compartit durant anys.