La marca Costa Brava Girona Festivals (CBG! Festivals), impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, manifesta la unió del sector cultural i dels promotors d'esdeveniments de la demarcació i encara la temporada d'estiu amb optimisme pel bon ritme en la venda de les entrades i les nombroses situacions d'«entrades esgotades» que s'han produït immediatament després de presentar les programacions.

La marca es materialitza mitjançant la plataforma web www.costabravagironafestivals.com, que ofereix a l'usuari un cercador on pot trobar festivals per tipologia, data o estació de l'any i municipi, i que conté i difon els cartells artístics programats. A més, permet enllaçar la plataforma al web oficial i a les xarxes socials de cada esdeveniment, i també accedir als sistemes de reserva i d'adquisició d'entrades. Alhora, compta amb una secció específica d'experiències en què es mostra una selecció d'activitats i serveis que poden complementar i ampliar les estades dels usuaris i visitants de la destinació amb propostes com ara rutes i itineraris temàtics culturals («Hola! Visit Empordanet», «Segueix la Ruta del Vi DO Empordà» o «Garrotxa Cultour»), i visites a museus i exposicions (Espai Carmen Thyssen o Cultural Pass de Palafrugell), entre d'altres. Finalment, la plataforma disposa d'una àrea professional adreçada a programadors i prescriptors que proporciona material gràfic i audiovisual relacionat amb la marca.

Aquest migdia a Barcelona, durant la presentació, Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, juntament amb els representants de tres festivals representatius de la demarcació de Girona —Albert Mallol, del Festival de la Porta Ferrada; Miquel Fernández, del Festival Portalblau, de l'Escala, i Xavi Pascual, de Sons del Món, de Roses—, han presentat la marca posant en relleu el gran dinamisme econòmic que generen els festivals en el territori i l'èxit que suposa el treball conjunt amb els agents locals (restauració, comerç, hostaleria, artesania i producció local). Els participants han coincidit a confirmar l'aposta per la promoció conjunta i per la compartició de coneixement i d'experiències. Insisteixen a ampliar la xarxa de col·laboradors per tenir més presència i notorietat i arribar a més públics.

Els organitzadors han explicat que afronten amb optimisme la temporada d'estiu, més enllà de l'èxit en les vendes anticipades i del ràpid exhauriment d'entrades, degut al volum de reserves en allotjaments turístics actualment registrat per a la temporada estival. També, en el decurs de la presentació s'ha donat a conèixer la reedició del nou mapa desplegable 2022 Costa Brava Girona festivals, que descriu breument en quatre idiomes els trenta-dos festivals, ressalta els espais i entorns naturals i patrimonials que els acullen, proposa activitats culturals complementàries als museus de la demarcació i recomana establiments d'allotjament al visitant.

Finalment, l'acte s'ha tancat amb una actuació de la cantant i compositora Sara Roy, que el pròxim 30 de juliol actuarà a Sons del Món. Aquesta marca és un projecte més que s'impulsa des del Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per continuar estructurant i professionalitzant aquest sector, crear contingut atractiu i en idiomes, fomentar el treball en xarxa, incidir en la intermediació i posicionar la marca promocional CBG! Festivals com un referent a Catalunya, d'acord amb un pla d'accions comú elaborat entre els festivals adscrits a la marca.