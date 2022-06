L’obra d’Hisao Suzuki, prestigiós fotògraf d’arquitectura, arriba a Olot

Hisao Suzuki està considerat el millor fotògraf d’arquitectura contemporània mundial dels últims 30 anys. El japonès, afincat a Catalunya des de fa anys, va concretar el 2021 la donació del seu arxiu a la Fundació RCR Bunka d’Olot. En concret es tracta d’un fons iniciat el 1986 i que conté 46.000 fotografies, que es completarà fins al cessament total de la seva activitat com a fotògraf. La majoria d’elles, 31.000, són en pel·lícula de gran format. La resta, donat el canvi de sistema al 2014, són fotografies digitals.

Graduat en fotografia a Tòquio l’any 1979, Suzuki, arrel d’una exposició del cèlebre fotògraf Eikoh Hosoe sobre Antoni Gaudí l’any 1978 al Yokohama City Hall, va veure néixer la seva relació amb Barcelona, ciutat a la que va arribar el 1982 a bord d’un transatlàntic de l'antiga Unió Soviètica, i on s’hi va quedar convertint-la en la seva residència. És a Catalunya on s’inicia com a fotògraf d’arquitectura: endinsant-se en el modernisme i en el clima efervescent de la Barcelona que estava preparant els Jocs Olímpics de 1992.

L’artista japonès ha recorregut tot el món per convertir-se en el referent mundial de la fotografia d’arquitectura. L’arxiu inclou retrats d’arquitectes i compositors musicals, 31.000 en pel·lícula de gran format, i des del 2014 fins a l’actualitat (i treballs encara en curs), 15.000 fotografies en format digital. A més d’aquesta col·lecció d’arquitectura i retrats, hi ha un interessant conjunt de 1.000 fotografies d’esglésies romàniques, modernisme i cuina.

El Museu de la Garrotxa d’Olot acull a partir de divendres i fins el 15 d’agost una mostra amb 48 fotografies en blanc i negre de Suzuki, que mostren els edificis més emblemàtics de l’arquitectura internacional, així com els retrats dels seus creadors. Les fotografies exposades formen part del fons fotogràfic que l’artista japonès ha donat, en la seva totalitat, a la Fundació RCR Bunka.