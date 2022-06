Campdevànol ha programat aquest estiu quatre dies de concert en el marc del festival Clavetaires de música contemporània que enguany arriba a la segona edició. Serà del 9 al 30 de juliol, tots en dissabte i gratuïts. Entre els caps de cartell hi ha la pianista i cantautora Clara Peya, Joan Miquel Oliver, Joana Serrat i els Germà Aire, juntament amb d'altres noms com Albert Lax, Donallop i Bigott. Enguany s'ha programat un dia més i no hi haurà concerts al paratge natural de la Font del Querol sinó que tota la programació es farà en carrers i places de la vila. Aquest dissabte es farà un concert amb Iris Deco per presentar el cartell d'enguany.

Clavetaires vol apropar la música contemporània al Ripollès i també ser un revulsiu per atraure visitants el mes de juliol. Aquest any es programaran quatre dies de concerts, tots en dissabte, i també hi haurà un primer tast el 4 de juny amb l'actuació d'Iris Deco. El regidor de Cultura, Sergi Colomer, explica a l'ACN que enguany han volgut mantenir l'essència i, en la majoria de jornades, s'ha apostat pel binomi artista emergent-artista consolidat per obrir-se a nous públics. El primer concert doble serà el 9 de juliol amb l'actuació del músic granollerí Albert Lax seguit de la cantautora Joana Serrat. El següent serà el 16 de juliol amb la pianista i cantautora Clara Peya i l'actuació de la banda mallorquina Donallop. Actuaran durant el que es coneix com la Nit de les Espelmes. Una de les novetats és que enguany no es farà a la plaça de la Dansa sinó a la plaça Clavé. "Hem volgut provar un nou espai, amb una escenografia diferent i mantenint un ambient íntim on el públic envoltarà l'escenari", afirma el regidor. La resta de concerts es programaran també al centre del poble. El dia 23 actuarà el saragossà Bigott seguit del mallorquí i membre de la banda Antònia Font Joan Miquel Oliver. I els encarregats de cloure aquesta nova edició seran Germà Aire el 30 de juliol. Tots els concerts seran gratuïts i caldrà reservar entrada a través del web del festival. Hi haurà un aforament d'unes 350 persones per concert. El festival Clavetaires, que recorda l'antic ofici de fabricar claus i el passat industrial d'aquesta localitat, està organitzat per l'Ajuntament de Campdevànol amb el suport de la Diputació de Girona. "L'any passat va funcionar molt bé i el sector de la restauració i hoteler també va notar l'augment de reserves", afirma el regidor de Cultura, que subratlla la voluntat de consolidar aquesta iniciativa.