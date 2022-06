L’escriptor Joaquim Carbó (Caldes de Malavella, 1932) acaba de publicar amb Destino el llibre Sense futur. Es tracta d’unes memòries recents de vivències dels darrers anys, amb la pandèmia i el confinament com a protagonistes, i un repàs dels referents literaris de l’escriptor especialitzat en literatura juvenil.

Aquest treball aborda els autors de casa, els internacionals, la llengua, el món editorial i la seva presència pública com autor. Aquests aspectes literaris s’entrellacen amb les rutines habituals de Carbó condicionades per la pandèmia així com qüestions personals en un volum que va ser finalista al premi Josep Pla d’aquest any.

«El llibre és fruit de la pandèmia. Ens va caure al damunt i ens va canviar la vida a tots», explica Carbó.

«Tenia projectes per escriure que van quedar al mínim», lamentava ahir Carbó sobre els efectes de la pandèmia.

Durant la pandèmia de la covid-19 l’escriptor va començar a escriure records sobre el que havia fet els tres mesos anteriors a la pandèmia.

Posteriorment, va seguir escrivint sobre altres temes com lectures que havia fet, programes de televisió i va revisar persones que l’havien enriquit literàriament. Quan va celebrar els 89 anys l’agost de 2021 va posar punt i final al text.

En roda de premsa, Joaquim Carbó va explicar que té per costum escriure diàriament un petit resum del que fa al dia. També llegeix quatre diaris, així com altres publicacions.

A més, l’autor de títols tan coneguts com La casa sota la sorra manté molta correspondència, una documentació que conjuntament amb d’altra ha cedit a la Biblioteca de Catalunya.

En el volum que es publica, es fa referència a un altre treball, eren memòries d’infantesa de l’autor, estretament vinculada a Caldes de Malavella.

D’altra banda, l’escriptor va explicar com «viu i entén» la vellesa als seus gairebé 90 anys, alhora que es va definir com un «novel·lista» de diumenge a la tarda. De fet, va reconèixer que en alguns moments no s’ha sentit prou reconegut, un extrem que atribueix al poc «prestigi» que alguns atorguen a la literatura infantil i juvenil.

Pel que fa als seus projectes de futur, Carbó va explicar ahir a la premsa que treballa en una novel·la juvenil «breu i amb pocs personatges» que tracta sobre tres joves soldats africans i una noia.