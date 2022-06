El director de cinema banyolí Albert Serra va rebre ahir la condecoració de Chevalier de l’Ordre de les Arts i les lletres de la República Francesa. Es tracta d’una distinció honorífica francesa creada el 2 de maig de 1957 que atorga el Ministeri de Cultura de França i recompensa a les persones que s’han distingit per les seves creacions en el domini artístic o literari o per la contribució que han aportat a l’esplendor de les arts i les lletres franceses a tot el món. Serra va rebre el reconeixement en un acte celebrat a l’ambaixada espanyola a França on també ses va reconèixer el director del Festival de Cinema de Sant Sebastià, José Luis Rebordinos. Segons va informar el Ministeri de Cultura, en el mateix acte es va reconèixer a la directora general de Industries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació del Ministeri de Cultura i Esports, Adriana Moscoso del Prado.