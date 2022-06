Campdevànol ha programat aquest estiu quatre dies de concert en el marc del festival Clavetaires de música contemporània que enguany arriba a la segona edició. Serà del 9 al 30 de juliol, tots en dissabte i gratuïts. Entre els caps de cartell hi ha la pianista i cantautora Clara Peya, Joan Miquel Oliver, Joana Serrat i els Germà Aire, juntament amb d’altres noms com Albert Lax, Donallop i Bigott. Enguany s’ha programat un dia més i no hi haurà concerts al paratge natural de la Font del Querol sinó que tota la programació es farà en carrers i places de la vila. Aquest dissabte es farà un concert amb Iris Deco per presentar el cartell d’enguany.

Clavetaires vol apropar la música contemporània al Ripollès i també ser un revulsiu per atraure visitants el mes de juliol. Aquest any es programaran quatre dies de concerts, tots en dissabte, i també hi haurà un primer tast el 4 de juny amb l’actuació d’Iris Deco. El primer concert doble serà el 9 de juliol amb l’actuació del músic granollerí Albert Lax seguit de la cantautora Joana Serrat. El següent serà el 16 de juliol amb la pianista i cantautora Clara Peya i l’actuació de la banda mallorquina Donallop. Actuaran durant el que es coneix com la Nit de les Espelmes. Una de les novetats és que enguany no es farà a la plaça de la Dansa sinó a la plaça Clavé. La resta de concerts es programaran també al centre del poble.