El festival de dansa i arts del moviment Figueres es Mou, que enguany tindrà lloc del 30 de juny al 3 de juliol, recupera en la seva novena edició el format habitual i durant quatre dies inundarà de dansa i activitats els carrers i places de la capital de l’Alt Empordà. Després de dos anys de limitacions a causa de la pandèmia, les propostes programades tornen a l’espai públic de la ciutat sense distàncies ni restriccions. Els escenaris d’aquesta edició es concentren al centre de la ciutat: La Rambla, la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla i la plaça de l’Ajuntament, entre altres, amb la intenció que el públic pugui desplaçar-se a peu per veure els diversos espectacles proposats en cada jornada.

Impulsat per AGITART, el festival programa enguany una quinzena de propostes de companyies nacionals, espanyoles i internacionals «per mostrar la diversitat artística de la dansa d’arreu amb una oferta d’espectacles innovadors i sorprenents per a tota mena de públics», segons destaca l’organització. Artistes i companyies d’Itàlia, Suècia, el País Basc, València, Navarra, Galícia o Catalunya participen en aquesta edició que recupera la presència internacional.

Més presència de dones

Aquesta novena edició ve marcada per la massiva presència de ballarines amb propostes que «reivindiquen l’empoderament de les dones». Dels quinze espectacles que s’han programat, un total de tretze estan protagonitzats o coprotagonitzats per ballarines o dissenyats per coreògrafes. En aquest sentit, destaca la proposta de l’artista visual Helena Byström i la coreògrafa Anna Källblad que presentaran City Horses, una peça amb 15 ballarines que reflexiona sobre el poder, l’existència i el cos femení a l’espai públic, amb un galop per les ciutats que celebra el coratge femení. En la programació també destaquen dues coreografies més que reflexionen sobre el paper de les dones en la nostra societat. D’una banda, la proposta de la companyia La Sala, del País Basc, que oferirà Alive, una peça curta de carrer que reflexiona sobre la llibertat de les dones confrontades al pes d’una història masclista. I de l’altra, la peça Aloha from Hawaii, de Mar Gómez i Vero Cendoya, que ens apropa a la història de dues dones vestides d’Elvis Presley que es reivindiquen i volen ser valorades en un món dominat pels homes.

Altres espectacles protagonitzats íntegrament per dones són Migrare, de la companyia valenciana Maduixa, que presenta una peça de dansa amb xanques que reflexiona al voltant del fet migratori-; Oblivion, de la companyia Silvia Batet que va guanyar el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre l’any 2020; i Meohadim, de Jacob Gómez, una proposta altament sensorial protagonitzada per cinc dones que ens apropen a les seves vivències sense utilitzar paraules.

Treball en xarxa

El festival, un any més, promou el treball en xarxa amb diversos equipaments de la ciutat per sumar sinergies que permetin programar espectacles amb valor afegit. Un dels projectes més destacats d’aquest àmbit és la col·laboració amb la Biblioteca Fages de Climent de la ciutat amb motiu de la commemoració dels seus cent anys. El festival i l’equipament programen conjuntament Ex-libris, un espectacle poètic de circ i dansa amb música en directe que tindrà lloc al Teatre El Jardí. Així mateix, la Companyia Voël proposa una història delicada, on els llibres són els protagonistes a més del quadrant rus, l’equilibri mans a mans, la bola d’equilibri per parlar de la falta de comunicació i la tecnologia.