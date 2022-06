Estopa fa esclatar Fontajau en el retorn dels concerts massius

«Dale estopa a la máquina», expliquen que els deia l’encarregat de la fàbrica on treballaven José i David Muñoz, que van prendre-s’ho tant al peu de la lletra que van decidir volar fins a l’estrellat de la música. 5.400 persones van omplir el pavelló de Fontajau en una nit plena d’intensitat, en què els Estopa van fer honors al seu nom. Era el primer gran concert postpandèmia, l’espera va valdre la pena.

No és cap secret que Fontajau està acostumat a desprendre màgia. La que està acompanyant el Bàsquet Girona de Marc Gasol en el seu camí a l’ACB, la que ha acomiadat Laia Palau després de les darreres accions sobrenaturals fetes sobre un parquet o la que acumula la lluita de patinatge entre el CPA Girona i el CPA Olot. Estopa s’afegeix a la il·lustre constel·lació que ha brillat a un pavelló entregat des del primer minut, des del «Bona nit, Girona», tot i un retard de gairebé mitja hora.

Tu Calorro i Vino Tinto, dos dels clàssics que els fans saben de memòria, van ser l’inici. Pel mig, un repertori incansable de temes que defineixen una trajectòria cada cop més a prop de celebrar el 25è aniversari. El d’ahir no serà l’únic concert que facin aquest estiu a les comarques gironines, ja que actuaran el 21 d’agost, en la cloenda de Porta Ferrada, duran la gira Fuego a Sant Feliu.

Entre cançons, també va haver-hi temps per a l’humor, amb aportacions que donessin el toc precís per trobar l’equilibri perfecte. Es fan estimar perquè la normalitat que transmeten et fa creure que qualsevol de nosaltres podria ser Estopa. Som massa innocents i oblidem que precisament són especials perquè només poden ser-ho ells. Van acabar amb Como Camarón, però tant de bo no hagués acabat mai.