Una història musical que començava el 1958, continua enguany amb tres cobles de primer nivell, Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, es va celebrar el passat diumenge, 29 de maig, i per segon any consecutiu al Parc del Migdia. El 64è Aplec de la Sardana de Girona ha estat organitzat per l’associació d’Amics de la Sardana Terranostra, entitat creada a finals dels anys seixanta del segle passat, després d’ajuntar-se dues entitats sardanistes de la ciutat de Girona: Amics de la Sardana i Terranostra.

El programa va contemplar un bon gruix d’autors gironins, J.M. Boix, Conrad Saló, Martirià Font, Jaume Roca Delpech, Josep Cassú, J.Ant. López, Enric Sans, Pere Fontàs i Jaume Bonaterra al mati. A la tarda va continuar l’accent gironí, amb peces de Coll Ferrando, Josep Saderra, una obligada de tenora de Josep Gispert, una obligada de tible, de Martirià Font, una obligada de dues trompetes de Ricard Viladesau, seguint amb Lluis Cotxo, Enric Riera, Vicenç Bou, i una estrena del gironí Francesc Picart, titulada Els jardins de la Devesa. L’aplec es va cloure amb les dues sardanes de conjunt, interpretades per les tres cobles participants a l’aplec. Finalment també es va interpretar L’aplec de Girona, una peça obra del compositor Francesc Mas Ros el 1958.

Terranostra és una peça força habitual a l’aplec gironí, ja que coincideix amb el nom de l’entitat organitzadora, no obstant això, no té res a veure amb la mateixa, només el nom. La va estrenar el 15 d’agost de 1946 la cobla-orquestra Barcelona, a Santa Maria de Montcada, com consta a la partitura manuscrita de l’autor. En aquella època, el regim franquista no permetia registrar sardanes en català, per la qual cosa resultava imprescindible posar-hi també el títol en castellà. Vallmajor va haver de registrar-la com Tierra Nuestra. Jaume Vallmajor, un dels fills del compositor, explica que «amb aquest títol el pare es referia a Catalunya, com la nostra terra, però els sardanistes gironins se l’han fet seva, al coincidir el nom».