Els programadors assistents a FimagPRO, l’apartat centrat en el món professional del Festival de Màgia de Torroella de Montgrí, van poder seguir ahir una dotzena de presentacions de mags en una trobada que va servir també per reivindicar un sector «sovint menystingut» dins el gruix de les arts escèniques, segons va informar ahir l’organització del certamen que se celebra fins diumenge al municipi del Baix Empordà.

La jornada va culminar amb la presentació de la primera actualització del Catàleg Professional de Màgia de Catalunya que, segons assenyala l’organització, ja engloba més d’un 90% dels mags en actiu actualment. Aquest catàleg vol esdevenir una eina telemàtica perquè cada programador pugui consultar les produccions actualment en cartell i triar de forma àgil allò que més s’adiu a les seva programació ja sigui per tipologia d’espai, per gènere de màgia o per preu de l’espectacle. En la sessió celebrada ahir al matí, mags i programadors van fer palès l’interès i utilitat d’una eina com aquesta, constatant que amb tant sols un any d’existència, s’ha generat una important contractació d’espectacles.

Després de la jornada professional, a la tarda va arrencar el festival de màgia. L’espectacle inaugural, a la plaça de la Vila, va ser protagonitzat pel mag figuerenc Karlus, amb el seu espectacle d’escena Toilet, dirigit per Txe Arana. A la nit, es va poder veure Área 52, un espectacle de màgia de prop adaptat a grans teatres, on el mag Adrián Vega va demostrar perquè just abans de la pandèmia triomfava a Las Vegas, al costat de Criss Angel, amb la gira The supernaturalists.