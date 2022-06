Sant Hilari Sacalm estrenarà aquest estiu l’Isard Fest, un nou festival organitzat per joves del poble. El dissabte 23 de juliol la capital de les Guilleries s’omplirà de música, cultura i gastronomia durant deu hores. En aquesta primera edició, l’esdeveniment comptarà amb un ampli ventall d’artistes i estils que tocaran en una localització privilegiada del poble selvatà, segons destaca l’organització en un comunicat.

L’Isard Fest neix arran del projecte final d’en Martí Puigderrajols, un jove de vint-i-un anys de Sant Hilari Sacalm. Puigderrajols està cursant la Diplomatura en Música Avançada i So a l’EUMES de Girona. El que havia de ser una proposta sobre paper pel treball final de diploma, farà un salt a la realitat aquest estiu. Amb més d’una quinzena de joves hilariencs implicats, l’Isard Fest neix «amb l’objectiu d’apostar pel talent musical emergent al nostre país i amb la voluntat de fer valdre el ric paisatge natural de Sant Hilari Sacalm i les Guilleries».

El festival anirà descobrint a través de les xarxes socials més detalls sobre com serà aquesta primera edició, que encara no ha revelat el cartell. La nova cita cultural compta també amb el suport d’una quinzena de botigues i empreses del municipi, que segons afegeix l’organització, ha estat essencial per poder tirar endavant aquesta primera edició.