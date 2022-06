Inund’art, el festival que va més enllà de les arts contemporànies

Soroll estrident i de ferro rovellat. Feia temps que la porta del refugi antiaeri dels Jardins de la Infància de Girona no s’obria. Un cop oberta, els graons condueixen cap a un passadís fosc i humit. És una d’aquelles humitats que aixeca els pèls de gallina i penetra el cos fins a fer-lo reaccionar amb calfreds. Fins i tot a les parets s’hi concentren gotetes d’aigua condensada. Un cop a dins, tres espelmes donen la benvinguda a Ambulantis, un recorregut sensorial creat per la companyia homònima que reflexiona sobre el fet de viatjar, de marxar temporalment o permanentment del lloc d’origen. Però Ambulantis és només una de les cinc propostes de recorregut sensitiu programades per aquesta 17a edició d’Inund’art, que va donar el tret de sortida divendres passat.

«Partir es partir-se en dos», xiuxiueja a cau d’orella una de les intèrprets del recorregut mentre serveix un got d’infusió d’espígol i explica com enyora casa seva, aquella terra on plovia amb tanta força «que semblava que el cel hagués de caure». «Mai més he tornat ha sentir una pluja com aquella. Mai més m’he tornat a sentir com a casa», explicava mentre l’aroma d’espígol inundava el soterrani. El viatge sensorial acabava, després d’una hora, en una sala amb més d’un centenar de postals datades des de principis del segle passat i fins a dia d’avui.

Mentrestant, al món exterior, l’art contemporani pren l’espai públic de la Rambla. Els vuit metres imponents d’alçada que constitueixen Ordit, la instal·lació construïda per Bayona Studio, imiten una hiperboloide a base de fils de colors lligats a banda i banda d’una estructura metàl·lica que sustenta tota la peça. Com que la instal·lació queda elevada, el públic pot trevassar-la i utilitzar-la com a refugi atmosfèric des d’on, «just des del centre, es desdibuixa el paisatge urbà amb la trama teixida que forma l’òcul zenital», tal com indiquen els artistes Xevi Bayona i Cristina Montero.

Més avall, just abans que comenci el carrer de l’Argenteria, l’artista francesaVirginie Laidin ha situat Nine, una instal·lació composta per vuit siluetes fetes de collages de fragments de cartró blanc que queden suspeses a l’aire. La instal·lació és una evolució d’un treball previ anomentat Call me Nine, amb el qual Laidin dialoga amb els conceptes cos, ment i llenguatge. La instal·lació també va acompanyada d’una performance participativa adreçada a tots els públics. De fet, Laidin és l’artista seleccionada com a «Projecte Transfronterer», que compta amb la col·laboració de l’Associació Agit’hé i la Casa de la Generalitat a Perpinyà i, a més, és artista resident a Girona en col·laboració amb El Bòlit.

A la Plaça de les Voltes d’en Rosés, Audrey Briot hipnotitza al públic amb els seus sintetitzadors electrònics. En una taula coberta amb un mantell de color groc mostassa, l’artista hi té escampades una desena de plomes d’estruç que emeten sorolls a través del contacte. «Primer recullo les plomes, les tracto a través d’un procés químic per a convertir-les en conductores i, després, les connecto en xips electrònics. Aquests els connecto amb l’ordinador, que és el que fa el so final», explica Briot. Una simbiosi entre art i tecnologia que resumeix a la perfecció l’essència del festival Inund’art al llarg dels seus disset anys: exhibir propostes d’art contemporani al públic gironí.

Al llarg dels mesos de juny i juliol, Inund’art també ha preparat exposicions gratuïtes de diferents projectes de residències artístiques, d’escoles o d’instituts a La Casa de Cultura.