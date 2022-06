Una trentena d’expositors van omplir ahir la Rambla de Figueres en la 28 edició de la Festa del Joguet. La iniciativa, que és una proposta del Museu del Joguet de Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, va congregar durant tota la jornada gent de totes les edats, des dels més petits, que descobrien joguines de les que n’ignoraven la mateixa l’existència, fins als més grans, que recordaven amb nostàlgia cavalls de cartó, baldufes o calidoscopis.

De fet, la Festa és una gran trobada de joguets de col·lecció. Trens, nines, cotxes, titelles, avions, còmics, etc, es distribuïen per les parades. Va aplegar expositors de Catalunya, de la resta d’Espanya i d’altres països com França, Holanda, Itàlia i Bèlgica.

La proposta també va comptar amb activitats com futbol de botons i un taller de jocs de construcció.