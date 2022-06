Després de 12 anys de relació i dos fills en comú, la cantant Shakira i el futbolista del Barça Gerard Piqué se separen. Ho van anunciar oficialment ahir a través d’un comunicat, després de diversos dies d’especulacions. «Lamentem confirmar que ens estem separant. Pel benestar dels nostres nens, que són la nostra màxima prioritat, demanem respecte a la privadesa. Gràcies per la seva comprensió», va assenyalar una nota breu que va divulgar l’agència de comunicació de l’artista colombiana.

Dimarts passat, El Periódico va avançar amb un article d’Emilio Pérez de Rozas que el defensa del Barça havia tornat al seu pis de solter, situat al carrer de Muntaner de Barcelona, fet que va fer saltar totes les alarmes de crisi sobre la popular parella. L’endemà, Lorena Vázquez i Laura Fa, al mateix diari, van afirmar que el motiu del distanciament era una possible infidelitat del jugador: «Shakira ha enxampat Piqué amb una altra. Per això hauria pres la decisió de separar-se», van assegurar. La dona en qüestió, segons aquest relat, és una jove estudiant, amb cabells rossos i de 22 anys, que treballa com a hostessa d’esdeveniments.

«L’aparició d’aquesta noia a la vida de Piqué podria haver provocat que la parella visqui separada de manera temporal», van explicar. De fet, Vázquez i Fa també van revelar ahir en exclusiva que Piqué i Shakira ja fa tres mesos que estan separats sense que això hagi transcendit a la premsa fins ara.

Les dues periodistes també van poder conèixer la versió de Piqué, que atribueix la ruptura, segons el seu entorn, al «desgast de la relació», que es va iniciar l’any 2010 arran de l’enregistrament del videoclip Waka Waka, la cançó oficial del mundial de futbol que va guanyar Espanya.