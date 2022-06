Milers d’espectadors han participat en les activitats programades durant aquest passat cap de setmana al festival Ítaca Palafrugell que formava part de la programació de les Festes de Primavera de la localitat del Baix Empordà. Els espectadors han pogut gaudir d’un espectacle de drons a càrrec de l’empresa Flock Drone Art i de tres nits de concerts amb estils ben diferents: Skatalà, The Pneguins i Kumbara van obrir les nits de concerts divendres al vespre; Doctor Prats -que presentava el seu nou disc a les comarques gironines-, 31 Fam i Tramma van pujar a l’escenari de l’Ítaca dissabte a la nit, mentre que la popular Orquestra Maribel va proganitzar ahir el concert de cloenda amb una actuació gratuïta que va omplir de gom a gom l’aparcament de l’Estadi Municipal Josep Pla Arbonès.

El festival ÍTACA continua la seva programació aquesta setmana a Corçà, on tindran lloc els concerts d’Albert Pla & DIego Cortés, divendres, i de Manel, dissabte. El cap de setmana següent (17-18 de juny) l’Ítaca es farà a Gualta i La Pera, on acollirà els concerts d’Àlex Serra and Totidub i de l’Orquestra Fireluche, respectivament.