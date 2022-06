L'escriptor i periodista establert a Girona Matías Crowder s'endinsa en la ment de l'assassí en sèrie Joan Vila, conegut com 'El zelador d'Olot', en una novel·la de no-ficció en la qual ofereix un relat íntim sobre les onze morts d'ancians que va causar en un geriàtric fa més d'una dècada. Un relat íntim recollit en 'El Zelador d'Olot' (Alrevés Editorial, 2022) on Crowder ha consultat els més de 10.000 folis de la causa relativa als crims comesos per Vila en la residència de 'La Caritat' d'Olot (Garrotxa) entre els anys 2009 i 2010. El Tribunal Suprem va confirmar el 2014 la condemna a 127 anys i mig de presó imposada al zelador del geriàtric d'Olot Joan Vila per l'assassinat d'onze ancians en aquest centre en els anys 2009 i 2010, als qui va subministrar àcid càustic, psicofàrmacs i altres substàncies per matar-los.

Segons ha descrit Crowder a Efe, Joan Vila va arribar a la seva vida quan ell era col·laborador del 'Diari de Girona', en un moment on el cas «era el boom» i tots els periodistes de llavors buscaven «alguna pista, algun comentari, algun testimoni». Crowder ha relatat que no va poder consultar el sumari fins que va començar a ser de lliure accés, després de la condemna a 127 anys de presó a Joan Vila, encara que els detalls en aquell moment no interessaven tant, perquè «el que deia no seria notícia» malgrat tenir grans punts d'interès. «Em vaig adonar que hi havia moltes coses que no s'havien dit, que el lector no sabia», com per exemple la descripció de les víctimes, de les quals «se sap molt poc», simplement que eren ancians, però poca cosa més.

El llibre recull entre les seves pàgines un relat de qui van ser aquestes persones la vida de les quals va ser segada abans d'hora per Vila, els seus diàlegs amb el botxí en el qual molts d'ells confiaven, i com es va produir cadascun d'aquests decessos des de la ment del criminal. Un text que també aprofundeix en la història de Joan Vila, impactat per la mort des de molt jove i que ha portat una vida desgraciada que li disgusta i de la qual fuig amagant-se en un món de fantasia que havia creat a mida en la seva ment. «Cada vegada que el mateix ésser humà s'intenta suprimir, d'alguna forma es comença a construir el seu altre jo», destaca Crowder després d'afirmar que tota la vida de Vila és «supressió» i, per tant, formació d'aquest «altre jo», que és el que «li dóna el poder, el fa gaudir» dels crims.

Per l'autor, el més impactant del seu comportament va ser que «a part de ser un malvat era un traïdor», perquè les seves víctimes van dipositar la seva confiança en ell i «va abusar d'elles solament per sentir poder». Crowder explica que és difícil saber amb exactitud si Vila s'enorgulleix dels crims, encara que pugui semblar que sí, perquè «ell s'acobla al que tu estàs dient, és com si no tingués una veritat pròpia, sinó que intenta adaptar-se al que tu dius per caure bé». Quant a la seva necessitat de matar, el llibre reflecteix com el zelador té cada vegada més ímpetu per segar la vida de les seves víctimes, i que els crims també s'escurcen en el temps, ja que els tres últims es van cometre en només una setmana. «Era molt metòdic, pensava molt cada crim (...) per més que generalment a les nits ell estava bastant begut i prenia sedants, analitzava i pensava molt bé els seus moviments, no ho feia per una pulsió», explica Crowder.

El seu relat de no-ficció entronca amb una llarga tradició literària d'autors com Truman Capote o l'argentí Rodolfo Walsh, un gènere molt particular que plasma tota la realitat a través de la novel·la, on l'autor es fica tant en la intimitat dels personatges que pot semblar que són ells mateixos. El sumari inclou els estudis psiquiàtrics que se li van fer al famós assassí en sèrie, la qual cosa han permès a Crowder conèixer de primera mà la personalitat de Vila, així com diverses fotografies de les exhumacions que no s'han fet públiques per respecte a les víctimes i als seus familiars. Amb aquesta novel·la, l'autor ha «tancat el cercle» després de deu anys aprofundint en el cas i, encara que no era el propòsit inicial del llibre, sent que ha pogut homenatjar a unes víctimes a les quals 'El zelador d'Olot' va arrabassar la vida molt de pressa.