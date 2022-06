L'actriu Penélope Cruz Sánchez ha estat guardonada amb el Premi de Cinematografia 2022 del Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros. El jurat ha atorgat per unanimitat el guardó a l'actriu pels seus èxits l'any 2021, que se sumen «a tots els recollits en una trajectòria excepcional». L'actriu va rebre l'any passat la Copa Volpi al Festival de Venècia, i va ser nominada als Oscar convertint-se en l'actriu espanyola amb més nominacions als premis de l'Acadèmia de Hollywood.

El jurat ha assenyalat que altres premis també han reconegut el talent de l'actriu com el guardó a la millor interpretació femenina a Cannes amb els seus companys de repartiment de 'Volver', l'Oscar a la millor actriu de repartiment, el Cèsar honorífic, el Premi Donostia a Sant Sebastià i les 13 nominacions als Goya, dels quals n'ha guanyat tres. Ha remarcat que Cruz és «un dels caps visibles d'una generació, la dels anys 90, que va representar una renovació del cinema espanyol, participant en moltes de les pel·lícules emblemàtiques i aclamades internacionalment. Des de llavors, el seu talent enorme i versatilitat li han obert les portes a col·laborar amb cineastes de tot el món mantenint igualment un ferm vincle amb el cinema espanyol».

El jurat ha estat presidit per Beatriz Navas Valdés, directora general de l'ICAA, i com a vicepresidenta ha actuat Elisa Rodríguez Ortiz, subdirectora general de Promoció i Relacions Internacionals de l'ICAA. Com a vocals han actuat Virginia Yagüe Romo, Olatz Arroyo Abaroa, María Aranzazu Aranguren Ilarregui, Almudena Carracedo Verde, María José Blanes Martínez, Gonzalo de Pedro Amatria i Francisco Javier Calvo Guirao.