El retrat «planià» més evocador

«Les cases que donen al riu són generalment estretes, espigades, molt altes, i semblen lligades, una amb l’altra, pels colzes. Sobre les façanes insuficients, posades de perfil, aquestes cases solen tenir tot el que solen presentar les façanes ordinàries. Això produeix l’aparició, en elles, d’una copiosíssima quantitat d’obertures de tota mena: finestres, finestrons, balcons, portes, forats i lluernes», així descrivia Josep Pla les cases de l’Onyar en el llibre Girona, un llibre de records (Ed. Selecta, 1962) i qui li hauria dit a Pla, aquell jove que va estudiar batxillerat a Girona i que, com qualsevol altre adolescent de la ciutat, feia trapelleries i quedava captivat per la immensitat de la catedral o pels intríngulis que succeïen a l’interior dels cafès de la plaça del Vi, que un dia, gairebé quatre dècades després de la seva mort, un grup de persones reviurien amb emoció i s’identificarien amb aquells records que la ciutat li van deixar impregnats.

Tot plegat gràcies a la represa de la ruta literària Josep Pla que ha impulsat la Fundació Josep Pla a la ciutat de Girona, després que se’n celebrés una primera edició l’any 2012 amb motiu del 60è aniversari del llibre. «Deu anys després hem decidit renovar-la i actualitzar-la perquè aquella era una ruta enfocada només al llibre Girona, un llibre de records i el que hem fet des de la Fundació és eixamplar la mirada i endinsar-nos en altres textos de Pla i buscar materials d’altres llocs. Així hem descobert que Girona apareix en 40 de les 45 obres de Pla, de fet, apareixen referències de la ciutat en més de 150 textos de la seva obra periodística. Això vol dir que l’afecte que sentia va ser immens», explica el director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero.

Montero, filòleg i devot de Pla, afegeix que aquesta nova ruta esdevé una oportunitat per «teixir i mostrar l’amplitud del vincle de Pla amb Girona amb una imatge més completa». De fet, el president de la Fundació explica que quan va descobrir a pla va quedar fascinat: «Penso que Girona, un llibre de records hauria de ser una obra obligada als instituts a batxillerat gironí i s’hauria d’alternar amb Josafat de Prudenci Bertrana. Té uns procediments narratius que l’equiparen a una novel·la i és un llibre fantàstic per estimar aquesta ciutat. Jo mateix quan el vaig llegir no vivia aquí i a través de Pla vaig aprendre a estimar aquesta ciutat. Crec que Pla aconsegueix que mirem la ciutat amb els seus propis ulls i això la fa engrandir i la fa créixer».

Per acabar, Montero conclou que la represa d’aquesta ruta literària és una oportunitat única per conèixer una faceta de l’autor desconeguda per a molts i farcida d’anècdotes i detalls: «L’usuari no només veu pedres o façanes, sinó que van acompanyats d’experiències. La literatura ens ajuda a redescobrir aquells espais que sovint hem transitat. De fet, creiem que aquestes visites també estan adreçades al públic gironí perquè pugui redescobrir la seva ciutat».

Girona, un amor atemporal

Bernadeta Fàbrega explica que va conèixer l’activitat a través de l’àrea d’humanitats del Centre Cultural de la Mercè: «M’està encantant perquè la guia hi posa una passió i un entusiasme que et fa viure Pla amb una dimensió nova. Jo m’he llegit el llibre i em va cridar l’atenció com Pla descrivia Girona i, abans de venir a fer la visita, en certa manera, ja l’havia fet llegint el llibre i per això venir a fer la visita per a mi i ha sigut un regal».

Fàbrega afegeix que ha descobert a Pla recentment i, tot i viure a Girona, ha redescobert algunes coses «fascinants» de la ciutat: «Jo no sabia d’aquest lligam entre Pla i Girona i no el tenia present. Relacionava a Pla amb l’Alt Empordà o amb Barcelona. Tampoc sabia que la Nacional, a principis del segle XX, passava pel carrer de la Força! Jo vaig néixer a la Garrotxa, però porto aquí tota la vida i això m’ha impressionat!», relata Fàbrega que, per acabar, afegeix que «si sabés escriure, escriuria així! Em sembla fascinant que algú en sàpiga tant que et pugui fer sentir coses amb les seves paraules», conclou.

Rutes al juliol i a l’octubre

Al llarg dels mesos vinents la Fundació Josep Pla ha preparat dues visites més: el 30 de juliol (18:30 hores) i el 2 d’octubre (11 hores). Els interessats a participar han de reservar plaça a través de la pàgina web de la Fundació: fundaciojoseppla.cat o al telèfon 972 305 577. La visita té un cost de vuit euros i el recorregut, que surt del Jardí de la Infància i passa per diversos punts emblemàtics del Barri Vell, té unes dues hores de durada.