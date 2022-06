Canto jo i la muntanya balla es va coronar ahir com l’espectacle triomfador en obtenir tres dels cinc guardons als quals optava en la XXVa edició dels Premis Max que es van celebrar al Teatre Principal de Maó.

Canto jo i la muntanya balla, una faula a través de la qual es relata la duresa de la vida de muntanya a través de la mirada d’una família, víctima de la natura i els seus misteris, va rebre el Max a millor direcció, composició musical i disseny d’espai escènic.

L’obra Una noche sin luna, que revela els aspectes menys coneguts de la vida i obra de Federico García Lorca, un monòleg en què no falta humor escrit i protagonitzat per Juan Diego Botto -que va guanyar el Max a millor actor-, tenia quatre nominacions i va aconseguir el premi al millor espectacle. El guardó a millor actriu va anar a les mans de Mònica López per De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.