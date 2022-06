L’escriptor Albert Espinosa publicarà una nova novel·la el 6 d’octubre, el seu catorzè llibre, recorda en declaracions a l‘agència ACN. Espinosa no ha entrat en detalls sobre la temàtica del nou llibre, tot i que manifesta que tracta temes dels quals no ha escrit mai. La novel·la està acabada i apunta que no ha estat escrita durant la pandèmia. «Portava tres novel·les de no ficció i ara he tornat a la novel·la, la més llarga que he escrit». L’autor, que la tardor de l’any passat va publicar la novel·la Estava preparat per a tot menys per a tu, també s’ha referit a l’èxit de Polseres vermelles i a la seva expansió pel món. Després de 12 anys, la sèrie ha arribat a 14 països i espera que Xina en faci la seva pròpia versió.

L’escriptor apunta que a Canadà faran la segona temporada, a França, després de tres temporades, tornaran a fer la sèrie des de l’inici amb nens nous i a Alemanya preparen un spin-off d’un dels personatges. «Sempre penso que és la última etapa de la sèrie, però hem tingut molta sort. Cada país és diferent i les il·lusions són noves i volen conèixer el creador i la història real i notes l’impacte de la sèrie a la gent».

Espinosa, enginyer industrial de formació, explica que cada país revisita el text amb els seus guionistes, però en el 80%, indica, s’assemblen als seus guions. «Moltes vegades canvien conceptes que per a ells no funcionen al seu país». Posa com exemple que a Xile era curiós perquè no hi havia plantes hospitalàries per nens i estaven barrejats amb adults. Després de la projecció de la sèrie, diu, es va votar una llei perquè hi hagués plantes per ells.

Sèrie sobre la Masia del Barça

Com ja es va anunciar, Espinosa forma part d’un projecte que l’il·lusiona molt: una sèrie ficcionada centrada en «la vida a la Masia del Barça» i que desenvolupa Barça Studios. «Va ser molt emocionant poder conèixer a tots els nois, en aquell temps hi havia l’Ansu Fati i el Gavi i després els hem vist triomfar i els xavals van ser generosos i em van explicar com és la vida allà».

La pandèmia ha retardat la posada en marxa del projecte, però es preveu que el rodatge sigui aquest estiu o el que ve. «Quan m’ho van oferir no vaig dubtar i vaig pensar que era una sèrie que m’entusiasmaria fer».