Oxigen, la joveníssima formació de pop gironina apadrinada per Miquel Abras

Amb tan sols entre 15 i 16 anys, fins a tres senzills publicats i diversos premis -entre els quals el del concurs Talent Bucs organitzat per l’Espai Marfà (2020), el del concurs de grups novells de Vilablareix (2021) i el Young Talent Gironès (2022)- Oxigen es posiciona com un dels grups cridats a sonar amb força, no només dins l’escena musical gironina, sinó també dins la catalana.El cantautor bisbalenc Miquel Abras ja els ha donat el seu vistiplau i fins i tot els va compondre el seu primer senzill, Desitjos.

Júlia Ensesa (veu), Marçal Rubió (guitarra i saxo), Mariona Callís (veu i ukelele), Joan Balaguer (baix), Joan Matacàs (bateria) i Pau Garcia (pianos i saxo) no són uns principiants en el món de la música. «Ens vam conèixer el 2019 a la Black Music Big Band Junior de Girona. Amb en Joan i en Pau, el bateria i el teclista del grup, va sorgir la idea i ens van proposar a mi i a la Júlia, de formar-ne part. El primer que vam fer va ser versionar una nadala. Poc després va entrar el baixista i més recentment el guitarrista» explica Mariona Callís sobre un projecte que es va donar a conèixer amb el nom de Sound On, una banda dedicada a versionar, en clau de jazz, temes de Radiohead, The Clash, Dua Lipa, Lady Gaga, Amy Whinehouse o Stay Homas. I és que malgrat i que Oxigen és una formació amb identitat pròpia -que ja a tret a la llum els senzills Una cançó per a tu, Desitjos i Somriure- el seu passat a la Black Music Big Band Junior hi és encara present. El pop és el gènere que caracteritza ara la proposta d’un grup que encara té com a gran referent a Postmodern Jukebox, formació nord-americana que adapta a la música negra grans èxits del pop i que el 2019 va actuar a Girona en el marc de la programació del Black Music Festival. «Ens agrada música molt diversa, així que en la nostra proposta s’hi poden escoltar molts gèneres» apunta Callís. Després d’actuar a la festa major de Vilablareix i al Festivalot, Oxigen té per endavant uns intensos mesos d'estiu en els qual hauran d’anar perfilant la seva proposta més personal. «Ens volem centrar a fer un repertori de temes propis, i per ara només en tenim tres. «L’objectiu és consolidar-nos, tot i que encara fem versions» afirma Joan Matacàs sobre el futur immediat del projecte.