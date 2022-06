L'estrena absoluta del nou disc de Pau Vallvé, la col·laboració entre la cantant i actriu alemanya Uta Lemper i la GIO Symphonia, una reinterpretació del mític "Concierto de Aranjuez" de Rodrigo, a càrrec del pianista Michel Camilo i el guitarrista Tomatito, el gaiter Carlos Núñez o la dansa i percussió de la companyia israeliana Mayumana seran alguns dels principals protagonistes de la nova temporada de tardor de l'Auditori de Girona. Entre el setembre d'aquest 2022 i el gener de 2023, l'equipament gironí oferirà un total de 22 propostes, a les quals, segons ha remarcat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, en la presentació de la temporada celebrada aquest dimarts al matí a l'Auditori, se n'hi afegiran algunes més en les pròximes setmanes. Segons el director de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez, “Aquesta temporada apostem pels nous formats i també per altres propostes que, tot i no formar part del mainstream, fan una gran feina de país”.

Com en les darreres temporades, l'equipament gironí aposta per un programa eclèctic amb destacats noms de la música moderna, grans concerts de clàssica i nous formats de proximitat que apel·len al risc i a la innovació. Pel que fa a les músiques modernes, el cartell de la nova temporada ofereix una programació estilísticament diversa, amb estrenes absolutes i primícies a les comarques gironines. Iniciarà la temporada la proposta de Zb•Yu•Ra, l’estrena de la proposta de l’acordionista Zbigniew Choknacki, la vibrafonista Yuhan Su, i el bateria català Ramon Prats. Un projecte nascut d’una residència internacional a la Marfà – Centre de Creació Musical. També es podrà veure l’única actuació a les comarques gironines de Mayumana amb l’espectacle per a tots els públics "Currents". Així mateix, el duet bisbalenc b1n0 estrenarà a les comarques gironines un dels espectacles més trencadors de la temporada. Juntament amb Voctrolabs crearan una veu robòtica, amb atributs humans, que participarà en el seu nou àlbum. En un nou format de concert, públic i artistes estaran junts a l’escenari de la Sala Montsalvatge, convertida, per un vespre, en un autèntic club. La següent cita arribarà de la mà de la Girona Jazz Project & Carles Benavent.

Més música clàssica

La nova temporada de música clàssica de l’Auditori de Girona equilibra "valors com la internacionalitat, l’accessibilitat i la integració i promoció del talent local". Serà una temporada que reivindica Girona com un epicentre musical més enllà de Barcelona. En aquesta nova programació, destaquen noms com el d’Ute Lemper & GIO Symphonia, amb l’estrena absoluta d’aquest projecte coproduït per GIO Symphonia i l’Auditori de Girona, amb la col•laboració de Temporada Alta. El Quartet Gerhard també actuarà en aquesta nova temporada, amb un programa especial encarregat pel propi equipament gironí: el segon lliurament d’un repertori que explica la relació estilística entre Mozart i Haydn. El projecte "Emociona’t amb la SCCC: Himnes del cor" portarà al públic a fer un viatge emocional per les melodies més corprenedores dels darrers tres-cents anys, amb Beth, Manu Guix, Paula Giberga i Joan Garrido.