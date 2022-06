Bruce Springsteen i la E Street Band han confirmat un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona després de l'alta demanda d'entrades per a la primera actuació, prevista per al divendres 28 d'abril i que donarà el tret de sortida a la gira europea. Les entrades per al segon concert ja estan a la venda i des de la promotora Doctor Music es garanteix que no s'hi afegirà cap altra data. El 'tour' portarà el 'Boss' a actuar en ciutats com Dublín, París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurich, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenhaguen, Hamburg, Viena, Munich i Monza. Properament, s'anunciaran més ciutats i noves dates al Regne Unit i Bèlgica.