Red Hot Chili Peppers sempre ha estat una banda que ha tendit a buscar la originalitat de la seva música, un aspecte que a vegades ha anat acompanyat de bons resultats qualitatius, tot i que darrerament no en sigui la tònica general.

També han intentat aconseguir que els seus discos fossin molt diferents entre sí. Unlimited love, el disc que presentaven dimarts a la nit a Barcelona, no n’és l’excepció.

L’Estadi Olímpic fou el lloc escollit pel que va ser el segon concert de la gira (abans havien fet el seu show a Sevilla). Un estadi gairebé ple, amb molta gent que va donar la impressió que era la primera vegada que els anava a veure.

Les samarretes amb el logo clàssic de RHCP estaven molt presents, però moltes també es corresponien a la serigrafia d’Unlimited Love.

El concert es va iniciar amb la jam ja típica Smith-Flea-Frusciante, que va demostrar l’essència del seu tarannà més propi, el funk-rock que els va enlairar a dalt de tot a principis dels 90’s, per continuar després, òbviament com porten ja fent fa una colla d’anys, amb Can’t Stop. L’inici del riff va fer que el crit emocional del públic fos patent alhora que Kiedis sortia a l’escenari.

Va fer, però la impressió que el so no acabava d’estar depurat en aquell moment.

El concert va continuar amb un parell de clàssics de la banda, Dani California i Around the World, que va destacar per la seva perfecta execució. Aquí el so ja estava bastant més ben aconseguit i es va mantenir així la resta del concert.

Va arribar el primer tema d’Unlimited Love, el primer single que han avançat el darrer disc: Black Summer. Dels 5 temes del nou dics que van executar, fou el més cantat pel públic assistent.

The Zephyr Song va fer que la gent tornés a sentir-se submergida al concert, però Aquatic Mouth Dance, tot i ser un funk elegant i el millor tema del nou àlbum, no va aconseguir ser un cop d’efecte.

Per sort Snow i Right on Time, van posar les coses al seu lloc, abans de decaure en una davallada protagonitzada pels nous temes de la banda i algun que altre clàssic, de les que únicament va sortir airosa, i amb nota, Otherside: una de les cançons més conegudes i cantades pel públic, tot i que Frusciante va cometre l’error de tocar-la amb la seva Gretsch, que no li va donar la intensitat i el color sonor a la seva part final.

Dels 5 temes del nou àlbum que van plasmar al directe, van executar els 4 millors que hi tenen. Es nota que ho saben, tot i el poc recorregut que van tenir.

Californication, també entremig dels nous temes, va tornar a posar el públic de genolls; These are the ways (conegut tema del nou àlbum que ha estat tocat al show de Jimmy Fallon i al de Howard Stern), va donar pas als tres i únics temes de Blood Sugar Sex Magik, que casualment foren consecutius: la balada I Could Have Lied, el dimoni antimelòdic (com es deia per les emissores de ràdio americanes cap allà el 1992), però irresistible, Give it away i ja després Under The Bridge com a primer tema dels bisos. El concert va acabar amb un By The Way, atronador i perfectament executat.

La banda evidentment està molt cohesionada, però avui en dia Chad Smith és l’artífex de que tot funcioni. És una màquina imparable amb un so dinàmic i perfecte a la bateria. Simplement espectacular.

Kiedis canta com mai ho ha fet, però no interactua massa amb el públic: no és el frontman de la banda, sinó que aquest paper ara és missió de Flea, el qual executa massa riffs de baix entre tema i tema i alenteix el concert en excés, sense aportar massa al Show. Frusciante segueix essent molt gran i és una excel.lent segona veu, però està relaxat, en la mateixa línia de les seves guitarres al nou disc de la banda, i no és el Frusciante al qual estàvem acostumats.

Però el que va resultar, sense dubte, molt estrany fou ser testimoni de la quantitat de converses entre tema i tema que tenien els membres del grup. En especial justa abans de cadascun dels temes del nou àlbum. Ells en sabran el motiu, però no resultava agradable.

En definitiva un concert a millorar en aquest darrer aspecte, però un show que no et pots perdre d’uns clàssics del món de la música, a qui el temps castiga: sort que ho fa a foc lent