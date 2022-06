L’actriu còmica Judit Martín, molt popular per les seves interpretacions al programa de sàtira política Polònia de TV3, donarà demà a les 21.30 h al pati de la Casa de Cultura de Girona, el tret de sortida a la sisena edició del Festimams, el festival de l’humor de Girona que arrenca amb les entrades exhaurides per a quatre dels vuit espectacles programats.

Marc Sarrats, Sr. Bohigues, Marc Buxaderas, Natza Farré, Anna i Esther Bertran amb Neus Rossell, Modgi, Marc Giró, Peyu amb Xuriguera iel popular programa de ràdio La Sotana completen un cartell que, un any més, vol regalar somriures i riallades al públic gironí. Malgrat que l’espectacle de La Sotana coincidirà de ple amb l’hora en el qual el Girona FC disputarà el seu transcendental partit de play-off contra el Tenerife a Montilivi, dissabte a les 21 h, des de l’organització s’ha decidit no realitzar cap canvi. «L’espectacle de La Sotana té les entrades exhaurides, i no ens plantegem moure’l de data o franja horària. Ha estat casualitat que coincideixi amb el partit d’ascens del Girona» han explicat a aquest diari fonts de l’organització del festival.

Entrades exhaurides

El futbol tampoc afectarà a l’espectacle de llibres i vins que dissabte, a les 21 h, protagonitzarà al restaurant La Diva Marc Giró. Aquesta proposta, al costat de la que divendres al mateix espai tindrà com a protagonistes als humoristes Xuriguera i Peyu, han estat dues de les que van exhaurir entrades als pocs dies de posar-se a la venda. Tampoc hi ha entrades per l’espectacle inaugural ni pel xou de La Sotana.