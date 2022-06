"A todos mis amantes pido atención. A todos los que he roto el corazón. Por todos los resorts en los que no supe dormir. Por todos los menús que luego tuve que escupir. Llevo una vida entera huyendo". Així arrenca A todos mis amantes, el nou senzill de Rigoberta Bandini, el projecte musical de l'actriu i cantant barcelonina Paula Ribó, el primer que publica després del gran èxit de Ay Mamá. En la lletra del tema, Bandini exorcita un passat en el qual reconeix no haver estat sempre "responsable emocionalment", encara que al mateix temps apel·la a la llibertat de la dona.

Segons assenyala Ribó, el tema "és una manera d'entonar el mea culpa davant de tots aquests fracassos sentimentals dels quals s'aprèn". Allunyant-se dels ritmes ballables i eufòrics de temes com Perra, In Spain We Call It Soledad o Too Many Drugs -a més de la cançó amb la qual es va posicionar com una de les candidates per representar Espanya en el darrer festival d'Eurovisión- en aquesta ocasió l'ex del trio vocal The Mamzelles ha volgut dotar el nou senzill d'un aire més folk i tranquil, acompanyant-se d'una guitarra d'un teclat i una guitarra, amb un estil que pot recordar als cançoners de Joan Baez o Chavela Vargas.

El nou tema de Rigoberta Bandini, convertida ja en tot un fenomen de masses a Espanya, s'ha publicat aquest dimarts a totes les plataformes, acumulant milers de visites en tot just unes hores. "Ja està disponible. Una abraçada molt gran", ha escrit l'artista al seu perfil d'Instagram en una publicació a la qual han reaccionat molts dels seus seguidors.

Aquest nou senzill, juntament amb la resta d'èxits acumulats en la breu però ja reeixida trajectòria de la cantant, sonaran aquest estiu en els dos concerts que Rigoberta Bandini ha d'oferir a les comarques gironines. El dissabte 25 de juny a la platja de l'Estartit en el marc del festival Ítaca. Cultura i Acció, i el 15 d'agost a Calella de Palafrugell dins el festival dels Jardins de Cap Roig.