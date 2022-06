El museu Isaac Albéniz de Camprodon (MIAC) inicia una nova etapa centrada en "fer créixer" el projecte i buscar finançament d'empreses i institucions. Fins al 2021 estava a mans d'un organisme autònom que depenia de l'Ajuntament. A partir d'ara el projecte estarà liderat per l'Associació d'Amics del MIAC, una nova entitat privada impulsada per la família del cèlebre compositor. Aquest dijous l'alcalde del municipi, Xavier Guitart, i el president de l'associació i besnet del músic, Alfonso Alzamora, han signat un conveni de col·laboració en què l'Ajuntament manté la cessió i manteniment de l'espai on es troba actualment el museu, a l'edifici de l'Oficina de Turisme, i una aportació de 6.000 euros en aquest primer any.

"Ara depenem de nosaltres sols i de la qualitat de la nostra gestió", afirmava aquest dijous el president de l'Associació d'Amics del MIAC i besnet d'Isaac Albéniz, Alfonso Alzamora. Aquesta nova etapa, ha dit, se centrarà en buscar finançament i en "fer créixer el projecte". Al marge de la recerca de patrocinis i socis, també ha subratllat que seguiran necessitant el suport i la complicitat de l'Ajuntament de Camprodon, tot dient que el municipi és una part indissociable del projecte.

El museu es va posar en marxa el 1999 de forma "molt més artesanal" i amb l'empenta del seu pare, també Alfonso Alzamora, i net del cèlebre compositor. "Per a ell era molt important" preservar aquest llegat, ha recordat. Fins a l'actualitat el museu exposa peces i objectes personals, obres d'art i documents, com ara partitures i cartells originals.

La conservació de les peces del museu i el seu estudi seran una de les línies estratègiques que s'han fixat. Segons el besnet del músic, "el llegat patrimonial està molt ben localitzat, està a l'Orfeó Català de la Música, la Biblioteca Nacional de Catalunya, al Museu de la Música de Barcelona i al museu de Camprodon. "I això ens dona una oportunitat històrica única, perquè està ben ordenat i ho tenim a l'abast", ha remarcat. Per això, estan treballant per sumar esforços i poder preservar i exposar tot aquest material. Tampoc descarten que hi puguin haver noves donacions de familiars i fer créixer l'exposició permanent.

Precisament la implicació de la família, ha dit, és el que dona "autenticitat" al projecte. Creu que seria molt diferent si les peces provinguessin de subhastes i no hi hagués aquest vincle emocional i personal.

Més projecció

Aquesta etapa s'inicia amb una nova estructura que inclou la creació de la figura del gerent de l'associació i un director del museu. A partir d'ara, i amb la dissolució de l'antiga Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon com a organisme autònom que depenia de l'Ajuntament, la nova associació liderarà el projecte que busca projectar encara més el museu i tot el seu llegat. Segons Alzamora, no es centraran només en la figura del cèlebre compositor sinó en "tot el seu entorn" per explicar el que va ser una "edat d'or" per a la música catalana, nascuda amb el Modernisme i amb noms com Falla, Granados, Casals, Rodrigo, Mompou o Montsalvatge, entre d'altres.

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Xavier Guitart, ha destacat la importància d'aquesta nova etapa i el compromís de seguir donant suport a la figura d'Isaac Albéniz i el museu. També s'ha referit a les dificultats del passat -el museu va arribar a estar tancat set anys- i s'ha mostrat convençut que, amb aquesta nova fórmula, es podrà "caminar més ràpid i amb més eficàcia". El conveni signat aquest dijous és un acord de col·laboració de 4 anys, prorrogable 4 anys més, segons el qual l'Ajuntament manté la cessió de l'espai actual i el manteniment. Cada any, s'acordarà una aportació econòmica en funció de com evolucioni el projecte. El batlle també ha agraït la complicitat i el compromís de la família Albéniz durant tot aquest temps.

Un artista universal

Isaac Albéniz va néixer el 1860 a Camprodon i va participar activament en el Modernisme i l'Art Nouveau. De ben petit es va revelar com a nen prodigi amb el piano. Com a músic, es va formar a l'estranger i va ser a París on va ser considerat un dels músics europeus més importants de la seva època, amb la composició d'obres magistrals com la 'Suite Iberia'.

Un concert amb Guinovart el 16 de juliol

El primer acte oficial d'aquesta nova etapa serà el 16 de juliol al Monestir de Sant Pere de Camprodon on actuarà el prestigiós pianista i compositor Albert Guinovart. Aquest any, també es celebrarà el festival internacional Isaac Albéniz, una cita que s'ha mantingut des del 1985 i que enguany arriba a la 36a edició.