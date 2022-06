"Segona Florada", el darrer regal de Pau Riba amb l’Orquestra Fireluche

L’Orquestra Fireluche, el grup de la Cellera de Ter especialitzat en la utilització d’instruments de joguina, publicava el 2013 "Tants Caps, Tants Joguets" (Discmedi), un àlbum en el qual destacava Nina de Miraguano, un tema que comptava amb la participació de Pau Riba, l’home que va revolucionar l’escena musical catalana amb, entre altres treballs, el celebrat "Dioptria" (1978). La relació entre la formació gironina i l’artista es va fer intensa amb el pas del temps i va donar com a fruit, sis anys més tard, el disc "Ataràxia" (U98 Music, 2019). Tres anys després, es publica "Segona Florada", un disc lluminós però amb regust amarg per la mort de Riba el passat mes de març, que la Fireluche ha volgut transformar en un merescut homenatge.

Enregistrat entre l’octubre de 2021 i el gener d’aquest 2022, "Segona Florada" consta de deu temes en els quals Pau Riba brilla en la seva faceta de poeta i narrador, exhibint tota la seva creativitat, i que inclou "D’Aina", la seva darrera composició. «Aquest segon disc va sorgir arran de la pandèmia. L’arribada del virus va afectar la gira de presentació d’"Ataràxia". En vam parlar amb en Pau i ell ens va dir que si volíem continuar fent concerts, potser feia falta que tinguéssim material nou» comenta Domènec Boïgues (guitarra elèctrica, guitarreta, mans i veus). «Ens trobàvem tan a gust damunt l’escenari i teníem tanta química que va ser com molt natural que hi hagués una continuació» afegeix per la seva banda Laura Codina (flauta travessera i arpa invisible) de la banda, sobre la gestació del treball.

No obstant això, l’enregistrament, sota la producció de Lluís Costa, i els assajos no van ser senzills. «En Pau va aportar els textos i materials. La manera de gravar va ser molt diferent en aquest segon disc. Gairebé no vam poder assajar i sovint ho vam haver de fer a distància. Quan vam començar encara no tenia un diagnòstic, però ja es trobava malament» recorda Codina sobre un treball enregistrat als Estudis Ground de Cornellà de Terri i masteritzat per Víctor García (Ultramarinos).

El títol de Segona Florada neix de la cançó "Minyona de Reus", que fa referència a una primera florada. «Amb en Pau vam voler lligar-ho a aquest nou disc, atès que és com si ens donéssim una segona oportunitat. A la vegada també hi ha una connexió amb el "Dioptria", que també estava concebut com un doble àlbum» apunta Boïgues. Una idea que confirma Codina: «Entenem l’"Ataràxia" i "Segona Florada" com un disc doble. Un és la continuació de l’altre».

Entre els deu talls que integren aquest llarga durada, hi destaca per sobre de tot "D’Aina", l’última cançó composta íntegrament per Pau Riba i dedicada a la filla de la seva companya sentimental, Memi March. «El passat mes de maig vam actuar en el marc de la Fira de música emergent i familiar de Vila-Seca i la veritat és que, després d’interpretar-la, vam acabar tots plorant d’emoció» reconeix un dels fundadors d’un projecte musical que enguany celebra dues dècades de vida.

Tribut a Cristina Cervià

Entre els temes que integren aquest disc, en destaca un que, si bé la formació ja havia incorporat en el repertori d’alguns dels concerts de presentació d’"Ataràxia", fins ara encara mai havia estat enregistrat. Es tracta d’"Acorar", una singular peça basada en el text homònim del dramaturg manacorí Toni Gomila -tot un habitual del festival Temporada Alta- que incorpora la veu de l’actriu Cristina Cervià, desapareguda el març de 2019. «Jo i la Cristina Cervià havíem fet espectacles junts, i aquest text ella el feia. Quan va morir, vaig proposar al grup fer aquest tema i que servís per recordar-la. Jo tenia un enregistrament d’un assaig en el qual la Cristina l’interpretava. El vam agafar i vam poder netejar la fressa de l’àudio per incloure’l dins del tema. Em semblava adient per recordar-la» explica Boïgues.

Roger Mas, Sanjosex i Enric Casasses al concert de l’Itaca a La Pera

Publicat aquest passat dimarts, l’Orquestra Fireluche i Pau Riba tenien previst presentar aquest "Segona Florada" el passat mes d’abril a Girona en el marc del festival Strenes. La mort del cantautor galàctic fa frustrar aquell concert. No obstant això, el pròxim dissabte 18 de juny els membres de la formació gironina pujaran a l’escenari de La Pera per interpretar els temes del disc en el marc del festival Ítaca, Cultura i Acció. Serà un concert especial en el qual la figura de Riba serà més present que mai. «La idea és portar a l’escenari la poesia i la figura d’en Pau per intentar escampar-la, tal com ell voldria. Per fer-ho hem recuperat un antic membre de la Fireluche, en Jordi Subirà, que ha fet un parèntesi de setze anys. Necessitàvem comptar amb algú pròxim, amb qui hi hagués connexió, i en Jordi compleix a la perfecció» explica Domènec Boïgues. «Quan va morir en Pau, tot va ser com un cop molt dur, necessitàvem pair-ho i deixar-ho reposar i crec que ho hem aconseguit fer. El concert de l’Strenes no ens vam veure amb cor de celebrar-lo» assevera Codina. L’actuació comptarà a més amb un bon grapat d’amics com Roger Mas -l’escollit per interpretar la cançó "D’Aina"-, Sanjosex, Enric Casasses, la companya de Riba, Memi March i De Mortimers, l’altra banda de Riba.