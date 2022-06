«Tornant de tocar a La Mirona ens va aturar la Guàrdia Civil»

La banda mallorquina Cabot acaba de publicar ,«Ofici», el seu segon treball discogràfic. Van passar per Girona Pablo Alegría i Josep Cabot dos dels components del conjunt

Les seves lletres sempre inclouen cert missatge. La música ha de prendre partit?

No necessàriament, és una expressió artística, pots dir simplement que has vist un gos cagar, que és el que tenim ara al costat (riuen). Sa bé, si una cançó inclou n missatge i fa pensar, sempre és més completa. Si fa remoure consciències, millor.

Un tema del nou disc es titula «S’arquitecte». Què volen construir?

Com a músics, ens agradaria, d’aquí a deu anys, poder dir orgullosos «mira quina carrera hem fet».

No, no, en general, a la vida.

H estem assolint: fer cançons amb els amics que estimem. Mai hem omplert una plaça de toros, però encara que mai ho aconseguim, ja podem dir que estem triomfant i complint el nostre somni.

I en general, quina societat estem construint?

Molt efímera, el que val ara, demà ja no val res. No es pensa a llarg termini. Jo [ Josep] sóc mestre i hi ha dies que vaig cap a casa una mica preocupat.

Els temps estan canviant.

Estem fent una societat superapàtica. Hi ha tanta sobreinformació que a les noves generacions no els sobta gens veure una guerra a la TV.

Al disc anterior cantaven «Mala gent». N’hi ha molta?

A Mallorca, sí.

Només a Mallorca?

(Riuen) Aquesta és la nostra experiència. El problema de la mala gent és que té altaveus molt potenst. De tota manera, el tema va sobre el turisme i el poc que cuidem la nostra illa.

Haurien de veure la Costa Brava, doncs.

És trist veure que hi ha gent que ni respecta ni fa respectar la natura. Com és que hi ha gent que encara tira les burilles del cigarret a terra?

No sé si el que expliquen en un tema és cert: els ha aturat mai la Guàrdia Civil tornant d’un concert?

Va ser a Girona, tornant de tocar a La Mirona!

Van trobar res il·legal?

No van cercar gaire. Simplement érem un mes del permès al cotxe. Ara quedaria molt bé explicar una història de drogues i rock & roll, però no.

La gent diu «Massa prest» que estima?

Totalment. Sovint creus que t’has enamorat, i al cap de dues setmanes t’adones que no. Idolatres a l’altra persona, i després veus que no era així. La paraula «t’estimo» ha perdut contingut i significat.

«Carme» la van crear durant el confinament. En vam sortir millor?

Ha, ha, això es deia molt oi? N’hem sortit igual que érem abans. No veiem enlloc aquesta millora. Hi ha dies que tens una mica d’esperança en la millora, i l’endemà te’n desenganyes. I al revés: fa poc vam anar a tocar en un poble i la gent anava passadíssima, tirant coses a l’escenari i tot, vam marxar a casa tristos. Però l’endemà, en un poble al costat, i la gent va ser superpositiva, cantant i ballant. Hi ha dies i dies. Hi ha gent que ha sortit pitjor de la pandèmia, i gent que ha millorat.

Quan participaran a Eurovisió?

Quan tinguem la capacitat de ball de la Chanel, que creiem que no serà mai. I la seva capacitat pulmonar! Perquè cantar i ballar alhora com aquesta al·lota, no és fàcil. Nosaltres ballem molt menys a l’escenari, i a vegades ens ofeguem.