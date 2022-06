«Josep Pla era un gran escriptor. Algun dia li ho reconeixeran els reticents… S’acaba de morir, el senyor Pla. ¿Qui el suplirà en l’exercici higiènic del sarcasme…?». Així s’expressava el 1981, en quatre ratlles publicades a la revista Qué y dónde, Joan Fuster (1922 - 1992), amb motiu de la mort del seu amic empordanès, amb qui des dels anys 50 havia establert una llarga i profunda amistat. Sobre aquest vincle va girar Joan Fuster i Josep Pla: una conversa infinita, la conferència celebrada ahir al vespre a la Casa de Cultura de Girona en el marc del centenari del naixement de l’escriptor valencià.

L’acte, organitzat conjuntament pel PEN Català i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, va comptar amb les intervencions d’Antoni Martí, Toni Mollà i Joan Carles Martí, cap de redacció de Cultura de Levante-EMV i exsubdirector de Diari de Girona, dues capçaleres que pertanyen al grup Prensa Ibérica.

La conferència, moderada per Manolo Gil, va constar de tres parts diferenciades. Antoni Martí va abordar els anys d’amistat dels dos escriptors. Joan Carles Martí va parlar sobre com els dos escriptors van incidir en la premsa de l’època. «Van ser dos articulistes molt incisius i mordaços, fins i tot durant la dictadura» va recordar. Finalment, Toni Mollà va recordar el vessant ideològic d’una amistat entre dues persones «molt allunyades». Josep Pla era molt conservador i sovint titllava al seu amic, de «comunistoide». La conferència també va servir per repassar la vinculació entre dues persones durant el segle XX, des de la comarca de La Ribera Baixa fins a l’Empordà.